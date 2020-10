Barcelone cherche à changer les choses en championnat espagnol – Football

Après avoir finalement remporté un match à la Juventus, Barcelone cherchera à changer les choses dans le championnat espagnol. Le club catalan a de bonnes chances de s’appuyer sur son succès en Ligue des champions en Italie lors de sa visite à Alavés samedi après avoir été sans victoire lors de trois matches de championnat consécutifs, y compris la défaite de samedi dernier contre le Real Madrid, son rival pour le titre.

Barcelone a déjà six points de retard sur Madrid, deuxième, et un autre dérapage ouvrirait un écart inquiétant – malgré un match en cours.

« Si nous continuons à jouer comme ça, nous remporterons de grosses victoires », a déclaré le latéral droit de Barcelone Sergi Roberto. «Après la défaite contre Madrid, il était important d’obtenir un bon résultat. … Nous voulons un Barcelone qui dicte les matchs, qui a le ballon et qui défend bien. Et c’est ce que nous faisons. Nous avons un nouvel entraîneur et obtenons notre rythme.

Barcelone n’avait jamais gagné lors de six visites précédentes à la Juventus. Mais l’équipe a réalisé ce que l’entraîneur Ronald Koeman a appelé sa meilleure performance cette saison lors de la victoire 2-0 mercredi.

Le club avait bien commencé sous Koeman, remportant deux matches par un score combiné de 7-0. Puis vint un plongeon dans le championnat espagnol, avec un nul 1-1 contre Séville, une défaite 1-0 à Getafe et une décevante défaite 3-1 à domicile contre Madrid.

Cette course sans victoire reflétait la tourmente dans la salle de conférence. Le président Josep Bartomeu a annoncé que lui et son conseil d’administration démissionnaient mardi, évitant ainsi la possibilité de devenir le premier président de club à être évincé lors d’un vote de censure – un vote pour lequel plus de 20000 membres en colère du club avaient fait pression avec succès.

Maintenant, après la victoire à Turin, Barcelone est sur le point de remporter une passe précoce pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. L’équipe mène le groupe G avec six points, trois de plus que la Juventus. Dynamo Kyiv et Ferencváros ont chacun un point.

Le conseil intérimaire qui dirigera les opérations quotidiennes de Barcelone après la sortie de Bartomeu a été présenté jeudi. Il a la tâche difficile de déterminer comment organiser en toute sécurité des élections pour un nouveau président lors d’une résurgence du coronavirus.

« Le Barça continue d’avancer », a déclaré Joan Trayter, membre du conseil d’administration intérimaire. «Cela nous aide beaucoup que l’équipe ait gagné à Turin, là où elle ne l’avait jamais fait auparavant.

Barcelone a subi de grosses pertes lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions au cours des quatre dernières saisons, comme la raclée 8-2 qu’il a eue contre le Bayern Munich la saison dernière. Il y a un long chemin à parcourir avant d’atteindre cette étape critique de la compétition, mais la victoire de mercredi a donné à Barcelone des raisons d’espérer.

La défense a tenu bon sans le suspendu Gerard Pique même après la blessure de Ronald Araújo, lorsque Frenkie de Jong a quitté le milieu de terrain pour aider Clement Lenglet.

Finie l’attaque bien connue menée par Luis Suárez. Mais Messi est maintenant entouré de plusieurs armes que Koeman change constamment pour trouver l’ajustement parfait – et faire deviner les adversaires. La Juventus ne l’a jamais compris.

Et peut-être plus important encore, Messi a montré une fois de plus qu’il voulait juste jouer – et gagner – malgré sa demande de quitter le club dont il fait partie depuis 20 ans.