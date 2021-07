Barbie, le film avec Margot Robbie : date de sortie, casting, intrigue…

Hollywood produit son premier grand film en prises de vues réelles sur Barbie, et voici tout ce que nous savons à ce jour. La propriété intellectuelle qui accompagne Barbie est extrêmement populaire depuis la création et le succès de la poupée il y a plus de 60 ans. La poupée Barbie et ses extensions de jouets ont donné naissance à des films d’animation, à des inspirations de mode, à des conversations sur les attentes des femmes, à des vlogs et à une chanson à succès, mais il n’y a pas encore eu de film live significatif soutenu par Hollywood.

Ces dernières années, Greta Gerwig a conquis Hollywood en tant qu’actrice et réalisatrice avec des succès comme Lady Bird et Les Filles du docteur March, et elle est l’un des noms les plus étroitement liés au nouveau film Barbie. Le rôle de Gerwig en tant que l’une des meilleures réalisatrices d’Hollywood, ainsi que les thèmes abordés dans ses films, ont suscité de nombreuses discussions sur le féminisme et le traitement des femmes dans la société, un sujet auquel Barbie sera probablement confrontée.

Barbie a été annoncé en 2019 avec l’intention de commencer la production en 2020, mais la pandémie de COVID-19 a jeté une pierre à ce plan. Ainsi, le film a été continuellement retardé avec très peu de nouvelles sur les détails émergents jusqu’à récemment. Voici tous les détails sur le film Barbie que nous connaissons à ce jour.

Equipe et distribution du film Barbie

La réalisatrice du nouveau film Barbie est confirmée comme étant Greta Gerwig, son troisième film réalisé après Les Filles du Docteur March en 2019. Greta Gerwig écrira également le scénario du film avec son partenaire de longue date et collaborateur fréquent Noah Baumbach, connu pour avoir réalisé Frances Ha (avec Gerwig), Marriage Story et Les Berkman se séparent.

Le seul membre du casting confirmé de Barbie est jusqu’à présent Margot Robbie, qui a été attachée depuis la conception du film en 2019. L’actrice de Once Upon a Time in Hollywood et Birds of Prey et la fantabuleuse hostoire de Harley Quinn jouera le rôle principal, mais aucun Ken n’a encore été choisi. En plus de jouer le personnage principal de Barbie, Robbie sera également présente derrière la caméra en tant que productrice exécutive, un rôle qu’elle a récemment occupé dans le cadre de Promising Young Woman. Variety a confirmé que les autres producteurs exécutifs seront David Heyman, Tom Ackerly, Josey McNamara, ainsi que Robbie Brenner et Ynon Kreiz de Mattel.

Histoire du film Barbie

Le synopsis de Barbie indique qu’une poupée (Margot Robbie) est expulsée de Barbieland après n’avoir pas respecté les règles de perfection. La poupée se lance alors dans une aventure dans le monde réel où elle découvre la vie sans les limites de la perfection. À la manière de Greta Gerwig, le voyage de Barbie dans la vie réelle traitera probablement du féminisme et des luttes des femmes dans la société moderne, comme le sexisme et les attentes en matière de rôles sexuels.

Date de sortie du film Barbie avec Margot Robbie

Selon Variety, Noah Baumbach et Greta Gerwig sont actuellement occupés à terminer le tournage de son film, White Noise, qui compte Greta Gerwig au casting. Une fois que le duo aura terminé le tournage du film de Noah Baumbach, ils commenceront la production du film Barbie de Greta Gerwig. La production du nouveau film devrait débuter aux studios Warner Bros. à Londres en 2022. Si tout se passe comme prévu en 2022, les réalisateurs espèrent que Barbie sortira en salles en 2023.