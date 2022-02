Barbie : America Ferrera rejoint Margot Robbie et Ryan Gosling au casting du film

Le prochain film Barbie de la réalisatrice Greta Gerwig, avec Margot Robbie et Ryan Gosling, ajoute la star de Superstore et Ugly Betty, America Ferrera, à son casting.

America Ferrera rejoint le casting du film Barbie de Warner Bros et Mattel, aux côtés de Margot Robbie et Ryan Gosling. Réalisé et coécrit par la réalisatrice de Lady Bird, Greta Gerwig, le film en live-action sera centré sur les jouets pour enfants de Mattel, avec Margot Robbie dans le rôle de Barbie et Ryan Gosling dans celui de Ken. L’adaptation en film live de la poupée bien-aimée est en préparation depuis plusieurs années, avec des stars comme Amy Schumer et Anne Hathaway qui ont été précédemment attachées au rôle principal.

Maintenant, la star de Ugly Betty et Superstore, America Ferrera, est prête à participer au prochain film Barbie en live-action. Margot Robbie produira le film sous sa bannière de production LuckyChap Entertainment, aux côtés du cofondateur de LuckyChap, Tom Ackerley. Bien que Ferrera doive rejoindre le casting, les détails spécifiques de son rôle et de l’intrigue du film sont encore gardés secrets. Outre l’annonce du casting de Ferrera pour le prochain film de Warner Bros., elle fera également ses débuts de réalisatrice avec le roman à succès du New York Times, I Am Not Your Perfect Mexican Daughter, d’Erika L. Sánchez.

Barbie sera le premier film en prise de vue réelle de Mattel Films, produit par Robbie Brenner par l’intermédiaire de la division de production cinématographique de Mattel. L’adaptation cinématographique tant attendue de la poupée pour enfants ne sera pas la première à être présentée sur grand écran. En effet, les précédents films à succès de franchises telles que Transformers, G.I. Joe et les Trolls ont tous fait l’objet d’adaptations cinématographiques majeures. L’année dernière, Lena Dunham a également annoncé qu’elle allait réaliser un film en live action basé sur le jouet des années 90 Polly Pocket. Bien que les détails spécifiques de l’intrigue pour le rôle de Ferrera n’aient pas été divulgués, le film est prévu pour une sortie en salles en 2023. Avec Gerwig à bord pour réaliser son troisième long métrage après ses films précédents, beaucoup peuvent s’attendre à ce que la représentation en live-action de la poupée populaire connaisse le même succès.