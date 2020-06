Bang & Olufsen présente les nouveaux écouteurs premium Beoplay E8 Sport

Bang & Olufsen, la marque haut de gamme qui nous propose toutes sortes de produits audio coûteux, vient de dévoiler une paire d’écouteurs sans fil – le Beoplay E8 Sports. Sans surprise, ils ont l’air premium et sont assez chers à pas moins de 350 $.

Le Beoplay E8 Sport offre environ 7 heures d’autonomie, mais grâce à l’étui de chargement, vous pourrez obtenir jusqu’à 30 heures. Tout aussi important est le fait que les écouteurs sont étanches jusqu’à un mètre pendant 30 minutes (certification IP57) et résistants à la transpiration.

Les écouteurs bénéficient des dernières technologies Bluetooth 5.1 et Qualcomm aptX. C’est la procédure standard pour les concepteurs d’ajouter des commandes tactiles aux écouteurs et le Beoplay E8 Sport ne fait pas exception. Vous pourrez prendre des appels, lire et arrêter de la musique, ou même activer le mode transparence de B&O lorsque vous aurez besoin d’entendre ce qui se passe autour de vous.

Les écouteurs Beoplay E8 Sport sont dotés de quatre micros intégrés pour une expérience antibruit de pointe. Les écouteurs sont livrés avec un étui de chargement avec chargement sans fil intégré, mais un chargeur est disponible à l’achat séparément pour 125 $. Les nouveaux écouteurs haut de gamme de Bang & Olufsen commenceront à être livrés le 9 juillet.