Bang et Lehends rejoignent les Afreeca Freecs du LCK

in

Photo via Riot Games

Bang est de retour en Corée.

Afreeca Freecs a trouvé son nouveau duo de voie du bas pour la saison 2021 de la LCK, signant aujourd’hui l’ancien Evil Geniuses ADC Bae «Bang» Jun-sik et Hanwha Life soutiennent Son «Lehends» Si-woo aujourd’hui.

Bang, qui est un Mondial consécutif vainqueur et quadruple champion LCK, a quitté la Corée en 2018 pour rejoindre l’équipe LCS 100 Thieves. «Je veux m’améliorer grâce à la compétition avec les meilleurs joueurs de la LCK», a-t-il déclaré à son retour en Corée.

Le joueur, depuis qu’il a quitté la Corée, n’a pas répondu aux attentes. Mais malgré ses performances médiocres en Amérique du Nord, il est toujours prêt à s’améliorer. «Au fur et à mesure que je continue à apprendre, je n’abandonnerai pas et je ferai de mon mieux pour vous montrer plus que vous ne le pensez», a-t-il déclaré.

Bang rejoindra Lehends dans la voie du bas, qui s’est fait un nom pour la première fois avec l’ancienne équipe LCK Griffin en 2017. Il s’est séparé de Hanwha Life le 16 novembre, après avoir terminé neuvième avec un dossier de 2-16 à l’été 2020 LCK. Divisé.

«Je suis heureux de rejoindre Afreeca Freecs et j’ai hâte de jouer avec de bons coéquipiers. Merci pour votre soutien et je vais vous montrer une bonne performance », a déclaré Lehends.

La paire remplacera ADC Jin «Mystic» Seong-jun, qui a quitté Afreeca Freeca en novembre et soutiendra Nam «Ben» Dong-hyun, qui a pris sa retraite de joueur professionnel plus tôt ce mois-ci.