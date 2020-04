Bandes sonores INFINITY WAR et ENDGAME en coffret vinyle

Crédits: Mondo



Communiqué de presse

Mondo, en collaboration avec Marvel Music / Hollywood Records, est fier de présenter les partitions originales complètes d’Alan Silvestri aux AVENGERS: INFINITY WAR de 2018 et AVENGERS: ENDGAME de 2019, disponibles en ensembles individuels 3XLP, ou en un énorme coffret 6XLP.

L’importance des quatre décennies de filmage d’Alan Silvestri ne peut être sous-estimée. Son thème emblématique pour THE AVENGERS (2012) n’est qu’une de ses nombreuses réalisations marquantes dans le monde de la musique de film. Ses partitions pour les conclusions épiques de la saga Infinity, AVENGERS: INFINITY WAR et AVENGERS: ENDGAME, sont une masterclass de compositions de films de fantasy et de science-fiction.

Sa partition pour l’avant-dernier chapitre de la saga Infinity, AVENGERS: INFINITY WAR, est pleine de rythmes bombardés triomphants et de notes solennelles, parfaites pour l’un des films les plus tragiques du genre. Sa partition pour le dernier chapitre de la saga Infinity, AVENGERS: ENDGAME, est brillamment méditative, d’une portée étendue, et présente très probablement l’un des morceaux les plus appréciés du genre, « Portals ». Nous sommes honorés de les présenter tous les deux dans leur format complet sur vinyle pour la première fois.

Comportant toutes les nouvelles illustrations originales de Matt Taylor, logées à l’intérieur d’un étui exclusif, la partition de chaque film est logée dans leur propre veste à trois volets, pressée sur du vinyle « Infinity Stone » de 180 grammes.

AVENGERS: INFINITY WAR – Disque 1: Reality Stone, Disque 2: Soul Stone, Disque 3: Mind Stone. *

AVENGERS: ENDGAME – Disque 1: Time Stone, Disque 2: Space Stone, Disque 3: Power Stone. *

* Les couleurs du boîtier et du vinyle sont exclusives au coffret.

Les bandes sonores et le coffret AVENGERS: INFINITY WAR et AVENGERS: ENDGAME seront disponibles en précommande sur MondoShop.com le mercredi 29 avril.

AVENGERS: INFINITY WAR + AVENGERS: ENDGAME 6XLP Coffret Images

https://www.dropbox.com/sh/a55axphkrqa7kee/AAArHxYX6Ch785fAbgDdIruWa?dl=0

AVENGERS: INFINITY WAR + ENDGAME BOX SET 6XLP

Musique d’Alan Silvestri.

Oeuvre de Matt Taylor.

Pressé sur 6x 180 grammes « Infinity Stone » vinyle.

90 $

Avengers: Infinity War – Bande originale du film 3XLP

Disque un

Face A

01. Les Avengers

02. Retards de voyage (prolongé)

03. Fidélité éternelle

04. Plus de surprise

05. Il ne sortira pas (étendu)

Côté B

01. Visite de terrain

02. Réveillez-le

03. Nous avons tous deux fait des promesses (prolongé)

04. L’aide arrive (étendue)

Disque deux

Crédits: Mondo



Face A

01. La main signifie l’arrêt / vous allez à droite (étendu)

02. Billet aller simple

03. Affaires familiales (élargi)

04. Que puis-je perdre de plus? (Élargi)

Côté B

01. Un petit prix

02. Même pour vous

03. Matin après

04. Est-il toujours comme ça?

05. Plus de puissance

06. Charge!

Disque trois

Face A

01. Forge

02. Catch

03. Coupe de cheveux et barbe (étendu)

04. Beaucoup à comprendre (étendu)

05. The End Game (étendu)

Côté B

01. Get That Arm / I Feel You (Extended)

02. Combien cela a-t-il coûté? (Élargi)

03. Porche

04. Infinity War

05. Old Tech

06. Fin des crédits

Avengers: Endgame – Bande originale du film cinématographique 3XLP

Disque un

Face A

01. Totalement bien

02. Arrivée

03. Pas de confiance

04. Où sont-ils?

05. Devenir entier à nouveau

06. Je l’ai compris

Côté B

01. Parfaitement pas déroutant

02. Vous ne devriez pas être ici

03. Le fonctionnement

04. Sortez-en

05. Tant d’escaliers

06. One Shot

Disque deux

Face A

01. Regardez les six autres

02. Je ne peux pas risquer ça

03. Il l’a donné

04. L’outil d’un voleur

05. La mesure d’un héros

Côté B

01. Destin accompli

02. In Plain Sight

03. À quoi je ressemble?

04. Tout ce qu’il faut

05. Pas bon

06. Je dois sortir

07. J’étais fait pour ça

Disque trois

Face A

01. Tres Amigos

02. Tunnel Scape

03. Ça vaut le coup

04. Portails

05. Commencez cette chose

Côté B

01. Celui

02. Vous avez bien fait

03. Le vrai héros

04. Cinq secondes

05. Aller de l’avant

06. Main on End

Les fans des Avengers peuvent faire équipe avec le coffret de bande sonore AVENGERS: INFINITY WAR et AVENGERS: ENDGAME avec le nouveau tapis antidérapant double face de Mondo, avec le bouclier de Captain America d’un côté et le Titan fou lui-même, Thanos, de l’autre côté. Enfin, Mondo vous encourage à prendre la nouvelle épingle Marvel de Tom Whalen pour Flerken, Goose! Ce félin déguisé a gardé le tesseract en sécurité, mais aussi, y a-t-il vraiment un mauvais moment pour célébrer les chats?

Tapis antidérapant AVENGERS conçu par Bruce Yan

Tapis de glissement en feutre double face sublimé par teinture

12 $

GOOSE Enamel Pin conçu par Tom Whalen

Broche en émail doux de 1,05 po de hauteur sur nickel argenté brillant avec un seul poteau et un support d’embrayage papillon

10 $