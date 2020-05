Bandes dessinées Dark Horse & # 039; Dernières horaires pour mai, juin et juillet 2020

L’industrie de la bande dessinée commence à se rapprocher et à tenter de revenir à un vestige de normalité. Ce sont les titres prévus que Dark Horse Comics a pour mai, juin et juillet 2020, dénichés par Bleeding Cool. Nous essaierons d’exécuter les plans d’autres éditeurs aujourd’hui et pendant la semaine. Il y aura plus de choses à venir de Dark Horse, et de nouvelles mises à jour à parcourir, mais ce sont les plans actuels annoncés pour mai, juin et juillet pour Dark Horse via Diamond Comic Distributors. Y compris le lancement du Neil Gaiman Mythologie nordique l’adaptation de la bande dessinée et la conclusion de Boucher Paris, le 10 juin, et tous les Cyberpunk sous-verres, vous pouvez vous percher sur votre table basse le 3ème.

Mercredi 20 mai

Art of Guild Wars: Complete Arenanet 20th Anniversary Edition HC

Bang # 1 (troisième impression)

Tuez Whitey Donovan # 5

Vampire Hunter D TP Vol. 29: Noble Front

Mercredi 27 mai

DÉCÈS DE BLACKWOOD APRÈS # 3 (SUR 4)

FRANKENSTEIN UNDONE # 2 (SUR 5)

Mercredi 3 juin

RÔLE CRITIQUE VOX MACHINA ORIGINES SÉRIE II # 6 (SUR 6)

DISNEY PIXAR ONWARD MANTICORE TP

ENSEMBLE SOUS-VERRE CYBERPUNK 2077

CYBERPUNK 2077 JOHNNY SILVERHAND PINT GLASS SET

CYBERPUNK 2077 MAGNET 4 PACK SET

MUG CYBERPUNK 2077 NUIT

Mercredi 10 juin

BOUCHER DE PARIS # 5 (SUR 5) (MR)

MOB PSYCHO 100 TP VOL 05

NEIL GAIMAN NORSE MYTHOLOGIE # 1

ELFEN LIED OMNIBUS TP VOL 04

Mercredi 8 juillet

HISTOIRES COLLECTÉES BLACKSAD TP VOL 01

DANGANRONPA UN AUTRE ÉPISODE TP VOL 03 ULTRA DESPAIR GIRLS

Mercredi 15 juillet

CUPHEAD TP VOL 01 COMIC CAPERS & CURIOS

ANGANRONPA 2 GOODBYE DESPAIR TP VOL 02

CONTES DU COMTÉ DE HARROW

Mercredi 22 juillet

HELLSING DELUXE EDITION HC VOL 01 (MR)

FABRICATION DE PARAPLUIE ACADEMY HC

Mercredi 29 juillet

DERNIÈRE DE NOUS PARTIE 2 ELLIE AVEC BOW DLX FIGURE

Plus de Dark Horse Comics et d’autres, à mesure que les dates de sortie s’ajoutent.

