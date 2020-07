Bande originale de NBA 2K21 pour les premiers morceaux du rappeur Damian Lillard

La scène professionnelle du basket-ball du début des années 90 était une période folle où les équipes sont devenues plus définies par l’individu, les joueurs superstar et leur commercialisation. Shaq était certainement l’un des ancêtres de ce mouvement, même s’il ne trouverait pas un véritable succès en tant que champion de la NBA avant huit ans dans sa carrière. Je suppose qu’il a toujours eu toutes ces grosses piles de Shaq Deisel l’argent sur lequel se rabattre? Quoi qu’il en soit, le NBA 2K21 La bande-son du jeu diffuse un message similaire « Oh, ils le laissent faire? » énergie. NBA 2K21 L’athlète de couverture et star des Portland Trail Blazers Damian Lillard fera ses débuts avec deux chansons en vedette sur la bande originale sous son apparence musicale de «Dame DOLLA»

«Être seul sur la couverture est un gros problème pour moi, mais être sur la couverture et aussi faire participer ma musique au jeu est également un énorme accomplissement», a déclaré Lillard, qui est également, comme mentionné, sur la couverture de l’itération du jeu de cette année. «Personnellement, j’ai découvert de nouveaux artistes, chansons et genres que je pourrais entendre à la radio, mais je les ai entendus en premier NBA 2K. » Alors que le jeu sort le 4 septembre, un échantillon de la playlist de 52 titres est maintenant à vous, mettant en vedette des artistes rap et hip-hop bien-aimés et actuels comme Lil Baby, The Weeknd et… euh… The Strokes?

Découvrez 49 chansons dans la liste de lecture Spotify (moins les deux chansons de Lillard et une chanson encore inconnue) ci-dessous. 2K dit que des artistes et des pistes supplémentaires seront ajoutés au jeu au fil du temps via des mises à jour, et que la version de nouvelle génération comprendra 202 chansons au lancement, avec encore plus ajoutées plus tard «couvrant le hip-hop, le R&B, l’électronique, la pop, et le rock. » Les versions de la génération actuelle seront bloquées avec les 52 chansons lancées avec le titre. Soudainement, cette prime de 70 $ pour la version nouvelle génération du jeu commence à prendre un peu de sens alors que nous obtenons une image plus claire de la stratégie de support de 2K. NBA 2K21 sur les consoles de nouvelle génération.

Alors que la plupart des raps pièges et modernes qui se trouvent sur le Hot 100 ne sont peut-être pas votre truc, il n’y a certainement pas de réduction de l’influence d’une bande-son de jeu vidéo sous licence. Après tout, il n’y a pas si longtemps, tout le monde était excité par le Tony Hawk 1 et 2 la bande-son étant incluse presque entièrement intacte lorsqu’elle arrive à l’automne. Et en toute honnêteté: nous n’avons pas encore entendu les morceaux de Lillard – qui encore une fois, feront leurs débuts avec le jeu – mais il devrait essayer assez dur de créer quelque chose de presque moitié aussi terrible que le premier album de rap de Shaq. C’est le truc des cauchemars.

NBA 2K21 arrive sur toutes les consoles de la génération actuelle le 4 septembre, avec des versions de nouvelle génération à venir cette saison des fêtes.