Bande originale de Demon’s Souls réenregistrée par l’éditeur sonore de Death Stranding, disponible en version numérique fin novembre

Le remake de Demon’s Souls n’est peut-être pas disponible sur PC pour le moment, mais au moins, nous pourrons profiter de la bande originale. La musique réenregistrée du jeu original de type Souls sera disponible numériquement vers la fin du mois de novembre.

Comme nous sommes à moins de deux semaines de la date de sortie, Sony a mis en place des détails en coulisse sur la bande-son remaniée du jeu RPG. Dans une vidéo, vous pouvez voir les enregistrements qui se déroulent à Londres, où un orchestre de 75 musiciens et une chorale de 40 personnes, ainsi qu’un certain nombre de solistes vocaux et instrumentaux, redonnent vie aux mélodies obsédantes de Shunsuke Kida. Bill Hemstapat, un éditeur de musique et compositeur qui a travaillé sur Ghost of Tsushima et Death Stranding, a supervisé les nouveaux arrangements.

La musique a été enregistrée aux AIR Studios de Londres, à l’aide de l’orgue à tuyaux de la Temple Church de Londres. Dans le blog PlayStation (acclamations, Gaming Music News), Gavin Moore, directeur de la création chez SIE Worldwide Studios, a parlé de ce qui rend les paysages sonores de Demon’s Souls si spéciaux. «La musique est utilisée avec parcimonie, et la peur monte en vous à partir de son absence, et un sentiment de solitude et de désespoir s’installe», écrit-il. «Mais le vide laissé par la musique est rempli de son, qui vous entoure et vous enveloppe.»

La bande originale de Demon’s Souls sera disponible numériquement le 26 novembre, et Gaming Music News dit qu’une version physique sur CD et vinyle viendra par la suite, révélant des illustrations pour la couverture en vinyle.

Voici la courte fonctionnalité de l’enregistrement:

Comme mentionné, le remake de Demon’s Souls est une exclusivité PlayStation à partir de maintenant. La révélation initiale indiquait qu’une sortie PC était à venir, qui a été rétractée par Sony, mais nous restons optimistes. Sony est passionné par les ports PC, après que Death Stranding et Horizon Zero Dawn aient fait des chiffres solides, nous verrons donc ce qui se passe. Au moins, nous aurons la musique et Lego Dark Souls.

