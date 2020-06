Bande-annonce «Summer of 85»: profitez de la beauté de la romance gay rétro de François Ozon

« Appelez-moi par votre » quoi? Le nouveau film de François Ozon, «Summer of 85», basé sur la dernière bande-annonce internationale, semble être l’histoire d’été d’amour gay pour mettre fin à tous. La romance queer, qui se déroule en 1985, propose une bande-son de tueur comprenant The Cure et Bananarama, une cinématographie magnifique, un décor côtier, des T-shirts à rayures et, bien sûr, un beau casting, dirigé par les favoris du cinéma français Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge, Valeria Bruni-Tedeschi, Melvil Poupaud et Isabelle Nanty. Découvrez la dernière bande-annonce internationale ci-dessous.

«Summer of 85» devait à l’origine être présenté en première mondiale dans le cadre de la programmation (annulée) du Festival de Cannes 2020. Il portera toujours la marque du festival lors de son déploiement dans les cinémas français à partir du 14 juillet, comme avec d’autres films en compétition, notamment « The French Dispatch » de Wes Anderson, « True Mothers » de Naomi Kawase, la propre romance queer de Francis Lee. «Ammonite» et bien d’autres.

en relation

en relation

Voici le synopsis officiel: «‘ Summer of 85 ’est une histoire d’amitié et d’amour entre deux adolescents dans une station balnéaire de Normandie au milieu des années 80. Quand Alexis, 16 ans, chavire au large des côtes du Tréport, David, 18 ans, le sauve héroïquement. Alexis pense qu’il vient de rencontrer l’ami de ses rêves. Mais le rêve durera-t-il plus d’un été? Le scénario d’Ozon – adapté d’un roman de l’auteur anglais Aidan Chambers – et la mise en scène mettent en valeur sa capacité unique à jouer avec le genre, y compris des clins d’œil irrésistibles aux films américains pour adolescents. La bande originale comprend des chansons de The Cure, Bananarama et Rod Stewart, parmi d’autres joyaux pop des années 80. À cheval sur les ténèbres, la comédie et la sensualité, «Summer of 85» est finalement un récit poignant sur l’expérience de l’amour pour la première fois. »

Ozon est un habitué de Cannes, avec d’autres films à faire ses débuts sur la Croisette, dont «Double Lover», «Young & Beautiful», «Time to Leave» et «Swimming Pool». Son dernier film était «Par la grâce de Dieu» de 2018.

Ses films ont tendance à explorer des relations et des dynamiques étranges, mais celui-ci présente la touche supplémentaire d’une autre jeune femme jetée dans le mélange, et l’ambiance générale de John Hughes grâce au décor des années 80. «Summer of 85» marque le premier film de la compétition de Cannes cette année à sortir en salles. Une date de sortie aux États-Unis n’a pas encore été annoncée. Regardez la bande-annonce ci-dessous.

S’inscrire: Restez au courant des dernières actualités cinématographiques et télévisées! Inscrivez-vous à nos newsletters par e-mail ici.