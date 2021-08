La bande-annonce officielle de Spider-Man : No Way Home est enfin là et ça valait le coup d’attendre !

La bande-annonce du film Spider-Man : No Way Home révèle un premier aperçu des images du film de l’univers cinématographique Marvel. Tom Holland incarne Peter Parker dans le MCU depuis le film Captain America : Civil War et a jusqu’à présent mené deux films en solo en plus d’apparaître dans Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame. Après la conclusion d’un nouvel accord entre Marvel Studios/Disney et Sony Pictures en 2019, Spider-Man a été confirmé pour rester dans le MCU (pour le moment), car un troisième film solo a été annoncé – avec un autre team-up faisant également partie de l’accord.

Depuis, Spider-Man : No Way Home a pris forme, ramenant Holland dans le rôle de Peter Parker pour poursuivre l’histoire du personnage depuis la fin du film Spider-Man : Far From Home. Dans ce film, Peter a été démasqué comme Spider-Man et accusé du meurtre de Mysterio, ce qui l’a poussé à prendre la fuite. Outre Holland, Zendaya sera de retour dans le rôle de MJ, Jacob Batalon dans celui de Ned Leeds et Marisa Tomei dans celui de Tante May. Benedict Cumberbatch (Docteur Strange), Alfred Molina (Docteur Octopus) et Jamie Foxx (Electro) rejoindront le casting de Spider-Man : No Way Home. D’autres rumeurs ont indiqué que les anciennes stars de la franchise Spider-Man, Tobey Maguire et Andrew Garfield, pourraient apparaître, mais Holland et Sony ont réfuté ces rumeurs. Aujourd’hui, la bande-annonce de Spider-Man : No Way Home offre un premier aperçu du film du MCU.

Sony Pictures a dévoilé la bande-annonce du film Spider-Man : No Way Home, qui montre le retour de Tom Holland dans le rôle du super-héros rampant. En plus de présenter Doctor Strange, la bande-annonce de Spider-Man : No Way Home révèle le retour du Doc Ock de Molina – avec la réplique menaçante “Hello Peter” – et le retour du Bouffon Vert de Willem Dafoe, tous deux issus des films Spider-Man de Maguire. Bien que Dafoe ne soit pas montré, son rire et sa version des bombes-citrouilles du Bouffon Vert apparaissent. Découvrez la bande-annonce ci-dessous.

Spider-Man : No Way Home - Bande-annonce officielle (HD)

La majorité de la bande-annonce de Spider-Man : No Way Home se concentre sur la mise en place de l’histoire du film, qui reprend immédiatement après les événements de la scène post-crédits de Far From Home, lorsque l’identité de Peter a été révélée. A partir de là, il apparaît qu’il est arrêté et interrogé, tandis que Ned et Tante May sont également interrogés. Dans un bref plan, Peter est montré en train de consulter des dossiers dans une pièce avec un homme portant une chemise blanche boutonnée et une cravate, qui pourrait être le Matt Murdock de Charlie Cox, un autre personnage du MCU dont la présence dans le film n’a pas été confirmée. L’histoire principale du film semble se dérouler lorsque Peter demande au Docteur Strange de l’aider à faire oublier à tout le monde qu’il est Spider-Man, mais le sort tourne mal. Si c’est l’incident déclencheur de l’histoire de Spider-Man : No Way Home, alors cette bande-annonce cache une grande partie de l’intrigue. Les séquences d’action qui transforment la réalité sont présentées dans la bande-annonce, de la présence de Peter dans le train à sa chute à travers les réalités.

Bien sûr, la grande révélation de la bande-annonce de Spider-Man : No Way Home est le Docteur Octopus d’Alfred Molina et, dans une moindre mesure, le Bouffon vert de Willem Dafoe. On aperçoit également un éclair jaune à 2h26 de la bande-annonce qui pourrait être une allusion à l’Electro de Foxx. Lorsque Foxx a joué le rôle d’Electro dans The Amazing Spider-Man 2, ses éclairs étaient bleus. Mais peu de temps après que son casting ait été annoncé, Foxx a annoncé un nouveau look pour Electro dans un post Instagram qu’il a ensuite supprimé, il est donc possible que les éclairs jaunes fassent partie du nouveau design d’Electro. L’inclusion de ces trois méchants semble indiquer que les anciennes franchises de Spider-Man font partie du multivers du MCU, mais il reste à voir comment ils s’intégreront exactement dans l’histoire. Peut-être Sony veut-il créer un Sinister Six réunissant les méchants des trois franchises. La prochaine bande-annonce de Spider-Man : No Way Home nous en dira sans doute plus, mais pour l’instant, il s’agit d’un bon teaser pour susciter l’enthousiasme du public pour le film.