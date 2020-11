Bande-annonce «  Le mystère de DB Cooper  »: le documentaire de HBO tente d’identifier le célèbre pirate de l’air

En 1971, un homme se faisant appeler Dan Cooper a détourné un avion 727, a volé 200 000 $ et parachuté du ciel. Où il a atterri, personne ne le sait: on ne l’a jamais revu ni entendu. Mais il a certainement atterri dans les annales de l’histoire folklorique en tant qu’homme qui a envisagé un vol audacieux et qui s’en est vraiment sorti. Il était considéré par beaucoup comme une figure ambitieuse et il a en fait inspiré une vague de détournements similaires peu de temps après. Cooper est une figure majeure du folklore américain, des chansons, des livres et des épisodes télévisés inspirants à écrire sur ce qui lui est arrivé.

La véritable identité de Cooper reste un mystère, mais un prochain documentaire de HBO appelé Le mystère de DB Cooper pourrait changer cela… ou cela pourrait simplement contribuer davantage à son statut légendaire. Découvrez la bande-annonce ci-dessous.

J’adore les histoires comme celle-ci, et je suis aussi un grand fan de vrais documentaires sur la criminalité qui n’ont rien à voir avec le meurtre. J’aime aussi le documentaire occasionnel sur le meurtre, mais au milieu de toute la fascination que nous avons tous pour la mort, il est parfois agréable de voir quelque chose d’un peu plus léger mais qui évoque toujours cet incrédule: «Je ne peux pas croire ce que je regarde» sentiment. (Documentaire récent de HBO Max Parc d’action collective est un parfait exemple de ce que je veux dire.)

Cinéaste nominé aux Emmy Awards John Dower (Thrilla à Manille, Mon film de Scientologie) a écrit et réalisé Le mystère de DB Cooper, qui a une durée de 1 heure et 27 minutes. Voici la description officielle:

LE MYSTÈRE DE DB COOPER donne vie aux histoires de quatre personnes que leur famille et leurs amis croient avec ferveur être l’homme mystérieux qui a détourné un 727 volant au départ de Portland, OR, échangé la vie des passagers contre 200000 $ et quatre parachutes, bondi de 10000 pieds au-dessus d’une partie de Washington Le terrain le plus accidenté de l’État et on n’a plus jamais entendu parler. Près de 50 ans plus tard, l’affaire continue de confondre le FBI et d’inspirer des spéculations sauvages, car elle reste le seul détournement d’avion non résolu de l’histoire des États-Unis.

S’inspirant d’une combinaison d’images recréées et d’archives, ainsi que d’entretiens exclusifs avec les personnes les plus liées à la tristement célèbre affaire et à ses coupables les plus probables, ce documentaire sur le bord de votre siège explore également comment le braquage a inspiré les détournements de copies et a élevé Cooper au rang de » statut de légende ». THE MYSTERY OF DB COOPER dresse le portrait dynamique d’un fugitif légendaire dont l’histoire sans précédent est devenue folklore.