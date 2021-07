La bande-annonce de House of Gucci dévoile le biopic avec Lady Gaga et Adam Driver

La bande-annonce officielle de House of Gucci est sortie, révélant la prochaine épopée de Ridley Scott sur la célèbre famille de la mode italienne et son sombre passé. Le film met en scène un casting d’ensemble mené par Lady Gaga dans le rôle de Patrizia Reggiani et Adam Driver dans celui de Maurizio Gucci, aux côtés de Jared Leto, Al Pacino, Jeremy Irons, Jack Huston, Salma Hayek et Reeve Carney. House of Gucci sortira en salles le 24 novembre 2021.

Basé sur le livre de Sara Gay Forden (2001), The House of Gucci : A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed (La Saga Gucci, Du luxe au meurtre, de la création à la guerre boursière en français), le film de Ridley Scott raconte l’histoire de Patriza Reggiani, qui a été arrêtée et finalement condamnée pour avoir commandité le meurtre de son ex-mari, Maurizio Gucci, au milieu des années 1990. En raison de l’influence considérable de la famille et de son statut dans l’industrie de la mode et la haute société italienne, l’affaire a fait l’objet d’une grande couverture médiatique. House of Gucci explorera les circonstances qui ont conduit à la mort de Gucci, ainsi que les conséquences et les relations qui l’ont entourée.

Dans la bande-annonce officielle d’Universal Pictures, tout le faste, le glamour et l’obscurité tordue de l’histoire de Gucci est pleinement exposé. Ridley Scott a réuni un casting vraiment stupéfiant pour donner vie au livre de Sara Gay Forden, et Lady Gaga est particulièrement captivante dans les images montrées dans la bande-annonce. Il y a du sexe, des trahisons, des fêtes à la Gatsby et, bien sûr, des meurtres. C’est une histoire folle qui semble devoir être animée de façon époustouflante par Ridley Scott.

House of Gucci - Bande annonce VF [Au cinéma le 24 novembre]

À bien des égards, House of Gucci ressemble au dernier grand film de Ridley Scott, Tout l’argent du monde, qui a été très bien accueilli, notamment grâce à la performance de Christopher Plummer. Les deux films sont centrés sur des crimes réels et très médiatisés de la fin du XXe siècle, Tout l’argent du monde racontant l’histoire de l’enlèvement de John Paul Getty III. Ils mettent même tous deux l’accent sur l’Italie. Avec un peu de chance, House of Gucci sera aussi bon, voire meilleur.

Mais avant même la sortie de House of Gucci, les fans de l’œuvre de Ridley Scott auront un autre film à apprécier lorsque Le Dernier Duel sortira le 13 octobre prochain. Après quelques années sans que les œuvres du célèbre réalisateur n’apparaissent sur le grand écran – en partie à cause de la pandémie de Covid-19 – Ridley Scott revient en force avec les deux films qui sortiront cet automne. À 83 ans, les cinéphiles se réjouissent de voir Ridley Scott continuer à créer des œuvres épiques pour le cinéma. House of Gucci sort en salles le 24 novembre en France.