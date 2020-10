Bande-annonce: Halloween Kills – betanewsfr

2020 Halloween peut être un peu décevant, mais Halloween 2021 apportera la marchandise avec «Halloween Kills» qui devrait sortir le 15 octobre 2021.

Ce n’est peut-être qu’un bref teaser, mais c’est suffisant pour se mettre dans l’ambiance fantasmagorique de la prochaine horreur de Michael Myers.

«Halloween Kills» est écrit par Scott Teems, Danny McBride et David Gordon Green, sous la direction de Green. Jamie Lee Curtis revient dans le rôle de l’emblématique Laurie Strode, avec Judy Greer et Andi Matichak, revenant respectivement en tant que Karen et Allyson. Nancy Stephens revient en tant qu’infirmière Marion Chambers, avec Charles Cyphers reprenant son rôle de Leigh Brackett. Anthony Michael Hall jouera Tommy Doyle et Kyle Richards reviendra dans le rôle de Lindsey Wallace, avec Jibrail Nantambu de retour dans le rôle de Julian. Robert Longstreet joue Lonnie Elam, avec Nick Castle et James Jude Courtney complétant l’ensemble pour redonner vie à Michael Myers.

Découvrez le teaser ci-dessus!