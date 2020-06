Bande-annonce et affiche pour la fiction dramatique Parallax, sortie le 10 juillet

La bande-annonce de juillet sort un drame de science-fiction Parallaxe est sorti. Les stars du cinéma Naomi Prentice, Nelson Ritthaler, Hattie Smith, et Ted Gianopulos et est écrit et réalisé par Michael W.Bachochin. Le film a une quasi-Matrice vibrer à elle, avec une femme se rendant compte lentement que sa réalité n’est pas du tout réelle. Un bon film de science-fiction sonne comme une bonne montre en ce moment, donc j’espère, Parallaxe peut combler ce vide. Vous pouvez voir la bande-annonce, l’affiche et le synopsis du film ci-dessous.

Synopsis et affiche de Parallax

« Le très attendu long métrage de psychodrame / science-fiction de Michael W. Bachochin sort en salles cet été. Une jeune artiste se réveille dans une vie qu’elle ne reconnaît pas, passant son temps endormi hanté par des cauchemars de noyade dans un vide noir abyssal Alors qu’elle commence à découvrir les vérités de la vie dans laquelle elle s’est trouvée, la gravité de sa réalité défaillante pèse lourdement sur son identité psychologique et la fiabilité de sa santé mentale est remise en question. Naomi Prentice, Nelson Ritthaler, Hattie Smith, et Ted Gianopulos star. Parallax, écrit et réalisé par Michael W.Bachochin, est produit par Bachochin, Brooke Lorraine et Yuself Baig. «

J’adore l’aspect réel de ce film. C’est peut-être parce que cela a un budget plus petit, mais il semble que nous atteignons un pic dans la vie de ces personnes, pas seulement en regardant un film. Les clichés sous-marins semblent également sereins. Parallaxe pourrait se faufiler sur les gens à coup sûr. Heureusement, il est capable de trouver son public. Quel été pour ces petits films indépendants, hein? Beaucoup d’entre eux obtiennent des globes oculaires qu’ils n’auraient pas autrement. Idéal pour les genres d’horreur et de science-fiction. Parallaxe ouvrira dans certains cinémas le 10 juillet, gardez l’œil ouvert.

