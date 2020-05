Bande-annonce du documentaire n ° 1 de Danny TreJo, détenu documentaire

Danny Trejo fait l’objet d’un nouveau documentaire sur sa vie, intitulé Détenu n ° 1: la montée de Danny Trejo sortie le 9 juillet. Trejo a eu une vie assez excitante, et il semble que ce documentaire aurait dû sortir il y a longtemps. Avec des interviews avec des tonnes et des tonnes de collaborateurs de l’acteur au fil des ans, mais c’est aussi une histoire des luttes que l’homme a traversées et surmontées au cours de ses 75 ans. La presse pour le film est correcte; à ce stade, Danny Trejo est une icône mondiale, et penser que nous avons rarement rencontré l’homme à l’écran qui a fait la joie de tant de gens est fou. Découvrez l’affiche, le synopsis et la bande-annonce du film ci-dessous.

Synopsis du documentaire de Danny Trejo

« Un jour pour honorer et célébrer l’héritage mexicain, la nouvelle bande-annonce du puissant documentaire Détenu n ° 1: la montée de Danny Trejo est sorti. Le long métrage rend hommage à l’héritage de Danny Trejo – ses racines mexicaines et son éducation à Los Angeles – alors qu’il donne aux fans un aperçu de la vie extraordinaire qui l’a fait du héros le plus improbable d’Hollywood. Le film sera disponible en numérique aux États-Unis le 7 juillet 2020, donnant aux téléspectateurs un compte rendu brut et inspirant de la transformation incroyable de Trejo de criminel endurci en icône de film célèbre et ami bien-aimé de tous ceux qui croiseront son chemin. «

« D’une vie de drogues dures et de vols à main armée à des tapis rouges hollywoodiens et à des mentors toxicomanes, voici le récit de l’une des histoires de transformation du caractère humain les plus radicales et les plus édifiantes jamais filmées. Réalisé par le cinéaste primé Brett Harvey (Gardiens des glaces), Détenu n ° 1: la montée de Danny Trejo est l’histoire choquante de la capacité d’un homme à vaincre ses démons et à découvrir la rédemption à travers les voyages les plus improbables. «

Vous avez aimé cet article? Partagez-le!