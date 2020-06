Bande-annonce Deep Blue Sea 3 – / Film

Nous pouvons tous convenir que La mer d’un bleu profond est un film amusant, non? Est-ce un chef-d’œuvre? Oh, mon Dieu, non! Mais c’est un fil divertissant sur les requins génétiquement améliorés qui affligent certains humains malchanceux, et parfois, c’est tout ce dont vous avez besoin. Croyez-le ou non, il y a un La mer d’un bleu profond suite qui est allée directement aux médias à domicile. Et maintenant, il y a un autre suite. C’est vrai, il est temps pour Deep Blue Sea 3, bébé. Nous sommes vraiment bénis.

Bande-annonce Deep Blue Sea 3

Sorti en 1999, La mer d’un bleu profond a suivi un groupe de gens pris au piège dans une installation de recherche sous-marine, traqués par des requins. Et pas n’importe quel requin. C’étaient intelligent les requins. Et ils étaient faim. C’est un film très stupide, mais c’est aussi une montre amusante, et présente une scène incroyable où Samuel L.Jackson est sur le point de faire un grand discours entraînant, pour être interrompu lorsqu’un requin saute hors de l’eau et le mange . Il a également présenté une chanson-thème – par la co-star LL Cool J – avec les paroles « Deepest, bluest, my hat is like a shark’s fin. »

La mer d’un bleu profond n’a pas exactement crié pour une suite, mais elle en a quand même eu une, avec Deep Blue Sea 2. Dans ce film de suivi, «un écologiste des requins est engagé pour se consulter sur un projet top secret impliquant des requins-taureaux génétiquement améliorés financé par un milliardaire pharmaceutique. Cependant, les super-requins très intelligents se tournent vers leurs maîtres et commencent à les éliminer un par un. »

J’avoue que je n’ai pas regardé Deep Blue Sea 2, ce qui me désavantage, car maintenant il y a un Deep Blue Sea 3. Dans cette séquence, «Emma Collins, une éminente biologiste marine, et son équipage ont installé un laboratoire au milieu de l’océan au-dessus d’une ville insulaire engloutie dans l’océan où ils observent la première zone d’accouplement connue de la Grande-Blanche. Malheureusement, les Bull Sharks améliorés qui se sont échappés Deep Blue Sea 2 sont également là avec leur propre objectif évolutif: le croisement avec les grands blancs plus rapides. Le mécène de la mission, Richard Lowell, estime que les Bull Sharks contiennent la clé de l’amélioration du renseignement, qu’il a secrètement l’intention de vendre pour de gros profits. Maintenant, Emma et son équipage sont piégés sur des maisons sur pilotis en ruine à quelques pieds au-dessus de l’océan, pris entre des prédateurs au-dessus et au-dessous de l’eau. »

Deep Blue Sea 3 étoiles Tania Raymonde comme Emma Collins, «une biologiste marine engagée à faire du monde un endroit meilleur» et Nathaniel Buzolic comme « un ex-petit ami qui a choisi l’argent plutôt que l’éthique. » Autre distribution comprend Emerson Brooks, Bren Foster, et Reina Aoi comme Miya, « un étudiant diplômé qui fait partie de la petite équipe de recherche d’Emma qui travaille sur une île qui coule dans le canal du Mozambique. » John Pogue dirige un script par Dirk Blackman.

Deep Blue Sea 3 nage sur le 28 juillet numérique et sur Blu-ray / DVD sur 25 août.

