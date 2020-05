Bande-annonce de «Lovecraft Country»: Jordan Peele et J.J. Abrams apporte la terreur surnaturelle à HBO

Le monde de H.P. Lovecraft entre en collision avec le Jim Crow South Pays Lovecraft, une nouvelle série HBO de producteurs exécutifs Jordan Peele et J.J. Abrams et showrunner Misha Green. D’après le roman de Matt Ruff, l’histoire se concentre sur un road trip à travers l’Amérique des années 1950, où les menaces de racisme et de surnaturel se profilent. Regarder le Pays Lovecraft bande-annonce ci-dessous.

Dans Pays Lovecraft, Atticus Black et «son ami Letitia et son oncle George se lancent dans un road trip à travers les années 1950 Jim Crow America à la recherche de son père disparu. Ce qui suit est une lutte pour survivre et surmonter à la fois les terreurs racistes de l’Amérique blanche et les monstres terrifiants qui pourraient être arrachés à un H.P. Livre de poche Lovecraft. ”

Les caractéristiques du spectacle Michael Kenneth Williams, Courtney B. Vance, Jonathan Majors, Jurnee Smollett-Bell, Wunmi Mosaku, Aunjanue Ellis, Jamie Harris, Abbey Lee, Jamie Chung, et Jordan Patrick Smith. HBO a une description très détaillée des personnages et de ce qu’ils font tous:

Atticus (Majors) est un vétéran de la guerre de Corée qui a toujours un roman de pâte dans sa poche arrière et porte son cœur sur sa manche malgré l’injustice quotidienne de vivre à Jim Crow America. Son père, Montrose (Williams), cependant, est dur et secret, et a toujours cru que vous ne pouvez pas vivre dans un monde fantastique – ce qui le rend moins que ravi de l’amour de son fils pour les romans de pulpe.

C’est l’oncle d’Atticus (Vance) qui a toujours été plus comme un père pour lui. Chaleureux, drôle et bien lu, il a été le premier à introduire Atticus dans le monde merveilleux et étrange des romans sur la pulpe. En tant qu’éditeur du «Safe Negro Travel Guide», il a vécu suffisamment d’aventures pour comprendre qu’il n’y a pas de place comme à la maison.

Letitia «Leti» Lewis (Smollett-Bell) s’est frayé un chemin à travers le pays en tant qu’artiste protestant pour les droits civils et se retrouve maintenant chez elle pour planter des racines. Sa demi-sœur Ruby (Mosaku) est aussi une arnaque, mais ses agitations n’ont pas payé. Ses liens familiaux sont mis à l’épreuve lorsqu’elle se voit proposer une offre qu’elle ne peut refuser. Hippolyta Freeman (Ellis) est une star des étoiles qui a été femme au foyer presque toute sa vie, mais qui rêve de se lancer dans des aventures qui lui sont propres. Son envie d’aventure finira par l’emmener, littéralement et au figuré, vers les étoiles et au-delà.

Eustice Hunt (Harris), est un shérif du comté au coucher du soleil avec un dossier de plainte NAACP d’un mile de long, et un tatouage marin à l’arrière du cou pour que l’ennemi ait quelque chose à viser, obtient plus que ce qu’il a négocié lorsqu’il croise la route avec Atticus; Ji-Ah (Chung) est une étudiante en soins infirmiers apparemment naïve qui est mise en service actif lorsque la guerre éclate, et une vague de disparitions de soldats suggère qu’elle est plus que ce qu’elle semble.

Christina Braithwhite (Lee) est la seule fille du chef d’un ordre secret se faisant appeler les «Fils d’Adam». Elle a fait de grands efforts pour gagner le respect de son père, mais en vain. Elle va ouvrir sa propre voie vers le pouvoir et utiliser Atticus et sa famille pour le faire. Willam (Smith) est l’homme de main de Christina, son amant, son garde du corps, son espion ou tout ce dont elle pourrait avoir besoin. Aux cheveux blonds, aux yeux bleus, il est le «spécimen parfait» pour la race aryenne.

Le livre de Matt Ruff est fantastique et fera sans aucun doute un spectacle à voir absolument. La prémisse à elle seule devrait être suffisante pour attirer les gens lors de la première de l’émission en août.

