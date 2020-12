Bande-annonce de l’épisode spécial Euphoria: Partie 1 – / Film

Euphorie, La série à succès de HBO qui semble conçue pour des personnes beaucoup plus jeunes que moi, revient pour une deuxième saison. Mais avant l’arrivée de la saison 2, HBO ne propose pas un mais deux épisodes spéciaux différents. L’un sera un épisode de Noël qui arrivera en décembre, et nous avons notre premier aperçu de cela via une nouvelle bande-annonce ci-dessous. Le deuxième épisode spécial serait lié au COVID-19.

Bande-annonce de l’épisode spécial Euphoria

Bonnes vacances de Euphorie. La série HBO vient de sortir la bande-annonce de l’un de ses deux prochains épisodes spéciaux, qui devraient tous deux arriver avant la deuxième saison à venir. Le premier épisode s’appelle «Rue», après le personnage joué par Zendaya. À un moment donné, cet épisode s’appelait «Les problèmes ne durent pas toujours», mais il semble qu’ils aient changé les choses. Voici le synopsis initial fourni en octobre:

Après avoir été laissé par Jules à la gare et rechuté, le premier épisode spécial suit Rue (joué par Zendaya, lauréat d’un Emmy) alors qu’elle célèbre Noël. Écrit et réalisé par le créateur de la série Sam Levinson, l’épisode, intitulé «Trouble Don’t Last Always», met également en vedette Colman Domingo, qui est apparu dans la première saison. Le titre et la date du deuxième épisode sont à venir. Les deux épisodes spéciaux ont été produits selon les directives COVID-19.

HBO et Zendaya ont taquiné au moins un épisode spécial en octobre, avec le président de HBO Casey Bloys disant qu’un «épisode COVID spécial» serait diffusé à un moment donné, et Zendaya a ajouté: «Nous pourrions finir par faire un petit épisode de bridge. Je ne sais pas vraiment comment le décrire, mais un épisode que nous pouvons faire avec un nombre limité de personnes dans un environnement plus sûr … donc nous avons quelque chose sur quoi vivre jusqu’à ce que nous puissions entrer dans la saison 2. »

N’ayant pas regardé une seule minute de Euphorie, Je ne peux pas me prononcer sur ce que tout cela signifie. Cependant, le spectacle a été bien accueilli, en particulier pour la performance de Zendaya, qui lui a valu un Primetime Emmy Award et un Satellite Award de la meilleure actrice dans une série dramatique. Euphorie suit «un groupe d’élèves du secondaire alors qu’ils naviguent dans l’amour et les amitiés dans un monde de drogue, de sexe, de traumatisme et de médias sociaux», et a été adapté de l’émission israélienne du même nom. La version américaine a été créée par Sam Levinson, qui a également écrit tous les épisodes de la saison 1, ainsi que cette nouvelle spéciale.

Le premier des deux Euphorie des épisodes spéciaux arrivent sur HBO 6 décembre.

