Bande-annonce de l’âme du dragon, nouvelles rumeurs de «  Loki  », saison 2 de «  Marvel Storyboards  » et plus – / Film

Qui est sur le premier épisode de la saison 2 de Storyboards Marvel? Lequel État futur DC Le personnage reçoit sa propre série sur The CW? Vous voulez voir le clip vidéo de Jaden Smithla piste de Spider-Man: Miles Morales jeu vidéo? Savons-nous qui Richard E. Grant jouera dans le Loki séries? Envie de voir le Batman: l’âme du dragon bande-annonce de film d’animation? Tout cela et plus encore dans cette édition de Bits de super-héros.

La deuxième saison de Storyboards Marvel a commencé avec l’actrice Gillian Jacobs parler d’être un réalisateur.

Les garçons EP Eric Kripke et acteur Antoine Starr veulent que tous les soutiens de Trump sachent Homelander est mauvais.

Voici le premier teaser de la deuxième saison de Batwoman, présentant Ryan Wilder comme le nouveau héros de la série.

La CW développe un Wonder Girl Série télévisée mettant l’accent sur la nouvelle Amazon Yara Flor brésilienne dans DC Comics.

Voici une vidéo musicale pour Jaden Smith« I’m Ready » de la piste de Spider-Man: Miles Morales jeu vidéo.

Netflix mystérieusement taquiné deux personnages se dirigeront vers la thérapie pour la cinquième saison en deux parties de Lucifer.

Garder Vero en vie, Zack Snyder a publié une photo du nouveau Steppenwolf dans son Ligue de justice la coupe du réalisateur.

Il y a une scène de mi-crédits dans Spider-Man: Miles Morales, et bien sûr, il met en place une autre suite de jeu vidéo.

En raison de la quantité de graphiques et d’images inclus dans Superhero Bits, nous devons diviser cet article sur TROIS pages. Cliquez sur le lien ci-dessus pour passer à la page suivante de Superhero Bits.

Articles sympas sur le Web: