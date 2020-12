Bande-annonce de la saison 3 de «  Fast & Furious: Spy Racers  »: Oui, ce spectacle est toujours d’actualité (et ils courent dans le désert maintenant)

Vous êtes-vous déjà demandé ce qu’un Rapide furieux Une émission animée pourrait ressembler à si les choses étaient A) encore plus sauvages que la folie régulière des films d’action réelle et B) plus de la moitié des mouvements de la bouche ne correspondent pas au dialogue des personnages? Aujourd’hui est votre jour de chance, mes amis. Netflix a dévoilé la bande-annonce de la troisième saison (!) De Fast and Furious: Spy Racers, une émission qui suit les aventures du jeune cousin de Dominic Toretto, Tony, et de son groupe renégat de … eh bien, des coureurs d’espionnage. Regardez la bande-annonce ci-dessous, mais soyez prévenu: c’est déjà assez grave pour que les pires parties de la franchise en direct ressemblent à du cinéma poétique.

Bande-annonce de Fast & Furious Spy Racers Saison 3

Voici le synopsis officiel:

Inspiré du blockbuster d’Universal Rapide furieux franchise, l’adolescent Tony Toretto suit les traces de son cousin Dom quand lui et ses amis sont recrutés par une agence gouvernementale secrète pour éliminer des organisations criminelles infâmes à travers le monde. Cette saison, lorsque le menaçant Cleve Kelso et ses satellites de tempête expérimentaux abattent Mme Nowhere et Gary lors d’une opération en Afrique du Nord, Echo devient de facto leader, au grand dam de Tony, et le Espion Coureurs embarquez pour une mission dangereuse à travers le Sahara. Seront-ils capables de sauver leur équipage ou Kelso et sa ligue de méchants seront-ils trop puissants pour le Espion Coureurs survivre dans le désert aride?

Je n’ai pas vu d’épisode de cette émission, donc je suis aussi surpris que vous de découvrir que Crocodile Dundee a perdu son accent, est passé au statut de supervillain et tente de mettre le monde entier à genoux avec des satellites de tempête. Je ne peux pas dire que j’ai vu celui-là venir. Le reste – costumes de méca géants, bras de robot tirant au laser, rampant d’une dune de sable dans un ouragan électrique – semble juste un peu en dehors même de la compréhension ténue de la réalité de la franchise d’action réelle, mais je suppose que je ne peux pas leur reprocher trop s’ils essaient simplement de divertir les enfants. Mais sérieusement, que se passe-t-il avec les mouvements de la bouche? Ont-ils simplement réenregistré un nouvel audio sur des images existantes tout au long de cette bande-annonce pour mettre en place le scénario de la saison et espérer que les enfants seraient trop stupides pour le remarquer? Bien joué, je suppose!

Les 13 nouveaux épisodes de Fast & Furious: Spy Racers la saison 3 arrive sur Netflix sur 26 décembre, 2020, juste à temps pour se prélasser dans un bonheur d’après Noël et injecter cette folie directement dans vos crânes.

Le post ‘Fast & Furious: Spy Racers’ Saison 3 Bande-annonce: Oui, ce spectacle est toujours d’actualité (et ils courent dans le désert maintenant) est apparu en premier sur / Film.