Bande-annonce de la saison 2 de ‘Pennyworth’, séquences de jeu vidéo de 2003 ‘Daredevil’ annulées et plus – / Film

Envie de lire un nouveau Jeune Hellboy minisérie? Comment Marvel rattache-t-il certaines choses X Men des bandes dessinées? Comment Spider-Man: Miles Morales Rendre hommage à Chadwick Boseman et Les vies noires comptent? Volonté WandaVision arriver en décembre? Pourquoi y a-t-il un Batmobile horloge qui coûte plus de 29 000 $? Quel est Guy de bande dessinéele nom complet de Les Simpsons? Tout cela et plus encore dans cette édition de Bits de super-héros.

Le nouveau X-Men: Légendes Les séries de bandes dessinées relieront les fils de l’intrigue qui harcèlent les fans depuis des années.

Au cas où tu n’as pas entendu, vous pourrez exporter votre Homme araignée PS4 enregistre les fichiers sur Spider-Man: Remasterisé.

Spider-Man: Miles Morales a un spécial Les vies noires comptent murale et une nouvelle combinaison à débloquer à Harlem.

Insomniac Games a également rendu hommage à la fin Panthère noire étoile Chadwick Boseman dans le Homme araignée Jeu.

Voici un aperçu de quelques images inédites d’un abandonné Daredevil jeu vidéo en préparation en 2003.

Spider-Man: Remasterisé référence destinée à des teasapparemment supprimés Les Avengers de Marvel jeu vidéo.



Mike Mignola ramène Little Red dans la mini-série de quatre numéros Jeune Hellboy: la terre cachée.

Spider-Man: Miles Morales propose un grand nombre de fonctionnalités pour aider les personnes ayant des besoins d’accessibilité particuliers.

