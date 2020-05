Bande-annonce de la saison 2 de NOS4A2 – / Film

NOS4A2 revient pour une toute nouvelle saison d’horreurs de Christmasland, avec le Joe Hill adaptation sautant dans le temps 8 ans. Encore une fois, Vic McQueen affronte le méchant immortel Charlie Manx, et cette fois, le vieil ennemi de Vic s’en prend à quelqu’un de très proche d’elle. Après plusieurs teasers, un plein NOS4A2 La bande-annonce de la saison 2 est arrivée avant la première du mois prochain.

Bande-annonce de la saison 2 de NOS4A2

NOS4A2 a adopté une approche intelligente du roman tentaculaire de Joe Hill. Le livre de Hill s’étend sur plusieurs périodes différentes, et pour gérer cela, la série avait la saison 1 définie dans le passé, tandis que la saison 2 va avancer de 8 ans pour que l’histoire continue. « Avec NOS4A2 nous avions un écrivain et showrunner extrêmement talentueux Jami O’Brien», A déclaré Joe Hill dans une interview l’an dernier. «Elle avait une très bonne sensibilité pour savoir quoi garder et quoi perdre. Un exemple qui me vient immédiatement à l’esprit est, dans le livre, lorsque nous rencontrons pour la première fois mon héroïne Vic McQueen, je pense qu’elle n’a que dix ou onze ans. Ce n’est qu’une gamine… Dans l’émission de télévision, Vic découvre son pouvoir à l’âge de 18 ans, et tout ce qui lui arrive tout au long de son enfance se passe vraiment dans les deux premiers épisodes de l’émission. La raison de cela est parce que Jami y a pensé et elle a pensé: «Voulons-nous vraiment qu’un enfant acteur joue Vic pendant une bonne partie de la soirée et ensuite présente Ashleigh Cummings? Ou voulons-nous simplement commencer par Ashleigh? « Je pense qu’elle a pris la bonne décision qu’il était préférable de commencer par Ashleigh car c’est le personnage principal avec lequel nous allons rester tout au long de la série. »

Dans la saison 1, nous avons rencontré Vic McQueen (Ashleigh Cummings), «Une jeune femme douée qui découvre qu’elle a une capacité surnaturelle à retrouver des objets perdus. Cette capacité la met sur une trajectoire de collision avec le Charlie Manx maléfique et immortel (Zachary Quinto). Manx est un méchant surnaturel qui se nourrit de l’âme des enfants et dépose ensuite ce qui reste d’eux dans Christmasland – un lieu tordu de l’imagination de Manx où chaque jour est le jour de Noël et le malheur est contraire à la loi. Vic s’efforce de vaincre Manx et de sauver ses victimes – sans perdre la tête ni en être victime lui-même. »

Maintenant, dans la saison 2, le plus âgé de Vic McQueen «reste plus déterminé que jamais à détruire Charlie Manx. Charlie, ayant fait face à sa propre mortalité, émerge désespérément de vengeance contre Vic. Cette fois, il vise la personne qui compte le plus pour Vic, son fils de huit ans, Wayne. La course pour l’âme de Wayne envoie Vic et Charlie sur une trajectoire de collision à grande vitesse, forçant les deux à affronter les erreurs de leur passé afin de s’assurer de l’avenir de Wayne. «

NOS4A2 la saison 2 arrive sur AMC le 21 juin.

