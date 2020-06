Bande-annonce de la saison 2 de Doom Patrol: cela apportera plus de folie

– – –

Un trailer de la deuxième saison de Doom Patrol Season 2 est sorti. la première saison de ce spectacle était définitivement un travail de divertissement fou qui embrassait tout le zaniness des bandes dessinées encore plus que Deadpool, Thor Ragnarok et la série Guardian of The Galaxy.

La série Doom Patrol est essentiellement X-Men de DC, bien qu’elle soit antérieure aux mutants de Marvel. Les similitudes entre les deux franchises sont frappantes. Le chef de la Doom Patrol, Niles Caulder, est confiné à un fauteuil roulant comme le professeur X et est également super-duper intelligent. Les membres de Doom Patrol sont également évités, les gens brisés, modifiés d’une manière ou d’une autre d’une manière horrible, et ont des pouvoirs spéciaux.

Bande-annonce de Doom Patrol Saison 2

La première saison de la série a été racontée par le délicieux Alan Tudyk qui avait présenté les personnages principaux et joué en même temps le Big Bad Mr Nobody. Si vous pensiez que Deadpool avait une méta-humour, M. Nobody a brisé le quatrième mur de toutes les manières imaginables et pourtant, il n’en a pas trop fait.

La deuxième saison de la série promet plus de la même chose et présente également la mystérieuse fille de Caulder qui a apparemment une déformation comme ses autres charges et est une menace pour le monde.

Doom Patrol Saison 2 Cast

Le synopsis officiel de la deuxième saison se lit un peu comme suit: «Le groupe de héros le plus étrange de DC – Cliff Steele aka Robotman (Brendan Fraser), Larry Trainor aka Negative Man (Matt Bomer), Rita Farr aka Elasti-Woman (April Bowlby), Jane alias Crazy Jane (Diane Guerrero) et Victor Stone alias Cyborg (Joivan Wade) – sont de retour pour sauver le monde. Autrement dit, s’ils peuvent trouver un moyen de grandir… à la fois au figuré et au sens propre.

La deuxième saison de la série sortira trois épisodes le 25 juin. Restez à l’écoute les gars cette saison pourrait devenir encore plus fou que jamais.

