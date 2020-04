Bandai Namco révèle leur plus de plaisir pour tout le monde – à la maison

Bandai Namco a lancé aujourd’hui une nouvelle campagne intitulée « Plus de plaisir pour tout le monde – à la maison » pour aider à combattre COVID-19. Le plan, comme la plupart des campagnes à domicile que vous avez vues récemment auprès d’autres entreprises, est d’offrir aux joueurs des titres gratuits comme moyen d’occuper leur temps et de jouer avec d’autres en ligne. Le jeu qu’ils proposent est Pac-Man Championship Edition 2 sur PC via Steam, PS4 et Xbox One. Mais vous ne pourrez télécharger le jeu que pour une durée limitée car l’offre se terminera le 10 mai 2020 à 10h PDT. La société a également envoyé une petite déclaration sur la situation actuelle et ses efforts continus pour rendre les choses amusantes pour tout le monde du mieux qu’ils peuvent pendant que le monde combat le virus. Vous pouvez lire la déclaration ci-dessous.

Les gens du monde entier font leur part pour changer leur vie et leur style de travail afin de lutter contre la pandémie de COVID-19. Ici, à Bandai Namco Entertainment, nous avons mis en œuvre des initiatives pour soutenir et protéger la santé de nos employés, de leurs familles et amis, ainsi que de nos clients, fournisseurs et nos communautés. Avec l’aide et la coopération des employés de notre organisation mondiale, nous avons préparé et mis en place des conditions de travail à distance dans nos bureaux à travers le monde. Nous tenons à remercier tout le monde pour leurs contributions individuelles en restant à la maison pour aider à aplanir la courbe et à maintenir les moyens d’existence de chacun en toute sécurité. Nous voudrions également exprimer notre gratitude la plus sincère à ceux qui travaillent dans le domaine médical et qui sont en première ligne face à la lourde tâche de garder la pandémie sous contrôle. Bien que divers efforts de secours soient en cours, en tant que fournisseur de divertissement, Bandai Namco Entertainment prévoit également de prendre des mesures pour servir nos fans.

Notre vision est de suivre mot à mot notre slogan et d’offrir – « plus de plaisir pour tout le monde ». Nous nous efforçons de fournir un divertissement que tout le monde peut apprécier dans l’espoir que nous puissions apporter des sourires et des rires aux joueurs de jeux vidéo du monde entier pendant cette période difficile.