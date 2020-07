Bandai Namco Entertainment Fun Live – annonce d’une série d’événements numériques

Bandai Namco a également introduit un remplacement pour leurs plans E3, qui dans le cadre de Bandai Namco Entertainment Fun Live ont diffusé une série de livestreams dans lesquels divers jeux sont présentés. Ça commence cette semaine.

Entre autres choses, vous pouvez vous concentrer sur Captain Tsubasa: Rise of New Champions, L’anthologie de Dark Pictures: Little Hope, Little Nightmares 2 ou Nexus écarlate à la recherche de PS5. Le programme complet ressemble à ceci:

17 juillet Jump Force Deluxe Edition (Commutateur) Captain Tsubasa: Rise of New Champions (PS4, commutateur, PC)

19 juillet Doraemon: histoire des saisons (PS4) L’anthologie de Dark Pictures: Little Hope (PS4, Xbox One, PC) – Bande-annonce Carrefour rapide et furieux (PS4, Xbox One, PC) Little Nightmares II (PS4, Xbox One, Switch, PC) – Bande-annonce

21 juillet Mobile Suit Gundam: Extreme VS. Maxiboost ON (PS4) Sword Art Online: Alicization Lycoris (PS4, Xbox One, PC)

24 juillet Projet CARS 3 (PS4, Xbox One, PC) Nexus écarlate (PS5, Xbox Series X, PS4, Xbox One, PC)



Les flux commencent à 14 h 00.