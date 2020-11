Balloon Merchant révélé dans Hearthstone’s Madness at the Darkmoon Faire extension

Image via Blizzard Entertainment

La carte révèle la saison pour La folie de Hearthstone à la foire de Sombrelune l’expansion approche de la fin de son troisième jour. Cette révélation est la deuxième carte de Paladin révélée pour la journée, celle-ci se concentrant sur le soutien de Silver Hand Recruit.

Blizzard a révélé Balloon Merchant, un serviteur Paladin rare qui coûte quatre manas, a 3/5 statistiques de combat et un puissant tempo Battlecry. Lorsque Ballon Merchant est joué depuis votre main, il donne à toutes vos recrues Silver Hand à bord un pouvoir bonus et un Bouclier divin.

L’essaim de recrues de la main d’argent a toujours été une puissante stratégie de paladin dans l’histoire de la classe. Bien que l’archétype n’ait pas été viable dans la mémoire récente, où il prend actuellement le pas sur Pure Paladin, cette carte a le potentiel de faire revivre l’archétype en standard.

Un bonus de puissance et de Bouclier divin est un solide mélange d’attaque et de défense qui peut souvent faire boule de neige sur une planche solide en une victoire sûre. Les paladins ont déjà reçu la synergie Silver Hand Recruit dans Madness at the Darkmoon Faire lors d’une précédente révélation avec Day at the Faire.

Si cette carte ne revitalise pas les stratégies de recrutement Silver Hand en standard, cela pourrait être un finisseur puissant au format sauvage aux côtés de Quartermaster, Level Up et Sunkeeper Tarim.

La folie à la foire de Sombrelune sortira le 17 novembre. Les joueurs peuvent préacheter l’extension dans l’un des deux lots différents sur la boutique en ligne de Blizzard ou dans le Foyer client.