Balestra jouera Tessa Thompson et Marwan Kenzari – / Film

Préparez-vous pour des sensations fortes escrime! Balestra, un thriller psychologique sur le sport de combat de compétition, jouera Tessa Thompson et Aladdin«S Marwan Kenzari, avec Nicole Dorsey direction. L’histoire suit un tireur olympique essayant d’organiser un retour, pour ensuite tomber dans un «réseau de désirs inconscients et de réalité insatisfaisante».

La date limite a le scoop sur le thriller psychologique Balestra, offrant le synopsis suivant:

Balestra suit l’escrimeuse compétitive déshonorée Joanna Bathory (Thompson), qui espère désespérément un retour aux Jeux olympiques. Sous la pression de son mari et coach Rafe, elle reçoit un prototype de dispositif lui permettant de prolonger sa formation jusqu’à ses heures de sommeil. Le jour, elle est sur la piste et la nuit, elle rêve lucidement. Mais la réalité commence à s’estomper lorsqu’elle rencontre un inconnu nommé Elliot (Kenzari) et se retrouve prise dans son propre réseau de désirs subconscients et de réalité insatisfaisante.

Dans le sport, le mouvement de la balestra est «un saut en avant dans l’escrime suivi d’une fente». Cela ressemble à ceci.

Je ne peux pas dire que le sport de l’escrime m’excite beaucoup, mais je suis à fond pour regarder Tessa Thompson brandir une épée. Concernant le film, Thompson a déclaré:

«Comme le sport Balestra explore, la conception de cette pièce est nette et fascinante – c’est un regard fascinant sur le prix de la victoire, et quels ennuis peuvent devenir des rêves lorsque notre estime de soi, la réalité et l’identité sont trop étroitement liées à eux. Se lancer dans ce voyage, à la fois devant et derrière l’objectif, avec Nicole Dorsey et cette équipe phénoménale est un rêve pour moi – le plus beau. »