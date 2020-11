Baldur’s Gate: Enhanced Edition recevra bientôt une mise à jour majeure

Le développeur Beamdog a initialement publié les éditions améliorées Baldur’s Gate et Icewind Dale en 2012 et 2014 respectivement, et cela fait un certain temps que nous n’avons pas vu une mise à jour pour l’un ou l’autre des jeux RPG. Mais maintenant, à l’improviste, le studio a annoncé (via PCGamer) une énorme mise à jour pour les deux titres arrive bientôt.

La mise à jour 2.6 apporte des changements importants, tels que l’amélioration de la recherche de chemin et de la stabilité multijoueur, la localisation du texte français pour Baldur’s Gate II, des centaines de corrections de bogues et un passage aux exécutables 64 bits, ce qui signifie que les systèmes d’exploitation 32 bits ne seront plus prise en charge. Le correctif Pathfinder devrait également aider à résoudre un bug ennuyeux qui voyait les personnages des joueurs se coincer les uns sur les autres.

Beamdog demande aux joueurs de tester Baldur’s Gate: Enhanced Edition Update 2.6 pour s’assurer qu’il se lance et s’enregistre correctement. Donc, si vous jouez au jeu sur Steam, assurez-vous d’activer la version bêta en vous rendant dans les « propriétés », puis en cochant la case « bêta ». Si tout fonctionne – ou pas – assurez-vous d’en informer Beamdog via le forum officiel de Beamdog.

Vous pouvez consulter les notes de mise à jour complètes de la mise à jour 2.6 et rejoindre le plaisir des tests via le tweet ci-dessous:

📢Chercher des testeurs | #Windows #macOS #Linux Nous sommes sur la voie du BIG 2.6 Patch! Pour y arriver, nous avons besoin de votre aide pour tester notre #BaldursGate Beta sur Steam! Quête: lancez, sauvegardez et signalez vos résultats (d’autres quêtes seront bientôt disponibles!) Rejoignez la quête ici! # DnD👉https: //t.co/shzMlDH5O2 pic.twitter.com/4zYdjweNyc – Beamdog (@BeamdogInc) 6 novembre 2020

Ailleurs dans la série, le très attendu Baldur’s Gate 3 est sorti en accès anticipé le mois dernier. Si vous voulez savoir par où commencer avec le nouveau jeu PC, jetez un œil à nos classes Baldur’s Gate 3 et à nos guides de courses Baldur’s Gate 3.