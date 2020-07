Balan Wonderworld est le prochain jeu de Yuji Naka, à venir sur PS5 et PS4 l’année prochaine

Le créateur de Sonic the Hedgehog, Yuki Naka, s’est associé à Square Enix pour son prochain jeu, nommé Balan Wonderworld. Il arrive sur PlayStation 5 et PlayStation 4 au printemps 2021 et est présenté comme un jeu de plateforme 3D adapté aux familles se déroulant dans un pays mystérieux regorgeant de théâtre. Si vous achetez la version PS4, vous aurez un accès gratuit à l’édition PS5 une fois que vous aurez mis à niveau. Consultez la bande-annonce ci-dessus si cette description vous intéresse.

La montée sur scène sera également combinée à plus de 80 costumes qui changent le gameplay. « Les costumes changent les apparences de Leo et Emma, ​​leur octroyant un large éventail de pouvoirs fantastiques pour surmonter les obstacles qui se trouvent sur leur chemin et découvrir de nouvelles façons de jouer passionnantes. Les possibilités sont infinies lorsque vous frappez vos ennemis, marchez dans les airs, gelez le temps. et manipulez toutes sortes d’objets avec les costumes que vous collectionnez! «

Yuji Naka est rejoint par le créateur de personnages Naoto Oshima, qui a également travaillé sur la franchise Sonic the Hedgehog. Avez-vous hâte de celui-ci? Dansez et chantez dans les commentaires ci-dessous.