Balan Wonderworld de Sonic Creator arrive au printemps 2021

Lorsqu’un jeu se lève et dit qu’il vient des créateurs d’une franchise telle que Sonic l’hérisson il a tendance à faire remarquer les gens. Le nouvellement révélé Balan Wonderworld est un jeu de plateforme recouvert de motifs de cirque à venir sur PS4, PS5, Switch, PC, Xbox One et Xbox Series X au printemps 2021. Il a été montré pour la première fois lors de la pré-émission de la diffusion en direct de Microsoft Xbox Series X Showcase d’aujourd’hui. Le jeu de plateforme publié par Square Enix se déroule dans un pays caché derrière un théâtre étrange mais fantaisiste où les joueurs contrôleront Leo et Emma à travers un voyage dans l’inconnu. Le maestro Balan est leur guide à travers ce nouveau monde alors que le duo tente de rétablir l’équilibre et le bonheur de la terre. Découvrez la bande-annonce ci-dessous pour toutes les couleurs spectaculaires.

Balan Wonderworld est la création du réalisateur Yuji Naka (Sonic l’hérisson Franchise Creator, Team Sonic Co-Founder) et Character Designer Naoto Ohshima (Sonic the Hedgehog, Doctor Eggman, Team Sonic Co-Founder). Selon Square Enix, «le jeu marque la première collaboration de Yuji Naka et Naoto Ohshima en 20 ans et est le premier jeu de la nouvelle marque de jeux BALAN COMPANY. BALAN COMPANY rassemble des développeurs de jeux vidéo, des artistes visuels et des compositeurs talentueux pour raconter les plus belles histoires et offrir les meilleures expériences de plateforme.

Vingt ans se sent comme une éternité dans le jeu, mais l’apparence et l’esthétique de Balan Wonderworld est quelque chose à voir en mouvement; comme quelqu’un écrasé Banjo-Kazooie, NiGHTS dans les rêves, et Sonic l’hérisson ensemble dans un concept de jeu unique. Une grande variété de lieux sont présentés dans la bande-annonce, et chacun semble varié et différent en mouvement. Particulièrement frappante est la zone définie sur un paysage céleste balayé par l’espace alors que le rail du joueur se faufile au loin.

Balan Wonderworld devrait sortir au printemps 2021, sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch et PC via Steam.