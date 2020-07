Balan Wonderworld – Action Platformer annoncé par les fabricants de Sonic pour PS5

Square Enix et Yuji Naka ont leur nouveau jeu de plateforme d’action Balan Wonderworld annoncé pour PS5, PS4 et autres plates-formes, qui devrait apparaître en 2021.

Balan Wonderworld vient des créateurs de la série Sonic the Hedgehog, dans laquelle, en tant que joueur, vous entrez dans un pays étrange et bizarre à travers un théâtre mystérieux. Ici, vous vous glissez dans le rôle de Leo et Emma, ​​avec qui vous vous lancez dans une aventure pas comme les autres. Dirigés par un maestro énigmatique nommé Balan, ils doivent naviguer à travers le pays des merveilles pour restaurer le bonheur et équilibrer le cœur et l’esprit de toutes les personnes qu’ils rencontrent ici.

Au cours de votre voyage, vous découvrirez une variété d’environnements uniques et plus de 80 costumes extraordinaires. Les costumes changent le look de Leo et Emma et leur confèrent une variété de pouvoirs fantastiques pour surmonter les obstacles sur leur chemin et découvrir de nouvelles façons de jouer passionnantes. Les possibilités sont infinies lorsque vous affrontez vos ennemis, marchez dans les airs, figez le temps et manipulez toutes sortes d’objets avec les costumes que vous collectionnez.

Balan Wonderworld Il promet une toute nouvelle expérience de la part de talents renommés de l’industrie du jeu vidéo, dont le réalisateur Yuji Naka (Inventeur de la franchise de Sonic the Hedgehog, co-fondateur de Team Sonic) et le créateur de personnages Naoto Ohshima (Sonic the Hedgehog, Docteur Eggman, co-fondateur de Team Sonic). Le jeu marque la première collaboration entre Yuji Naka et Naoto Ohshima en 20 ans et est le premier jeu de la nouvelle marque de jeux Balan Company.