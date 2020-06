Baki saison 3 : le classement des meilleurs combats

Baki est un manga qui fait le buzz en ce moment sur Netflix. Les mangas ont pris place sur Netflix pour le grand bonheur des amateurs de cette culture. Les combats épiques de Baki sont tous impressionnants.

Baki est un animé gore qui est disponible sur Netflix. Adapté du manga de Keisuke Itagaki, la série diffusée sur la plateforme de streaming est une suite directe d’un anime sorti en 2001.

L’anime retrace l’histoire de Baki Hanma, un jeune homme aux capacités physiques incroyables. Baki enchaîne les combats pour prouver sa force et ainsi surpasser son père. Voici un classement des 5 meilleurs combats brutaux de la saison 3.



5 Dorian VS. Yoh Kaioh

Un choix inattendu, me diriez-vous, mais ça vaut le coup. Ce match est un assaut de coups unilatéraux en faveur de Yoh Kaioh, alors que Dorian semble se laisser faire à première vue. Dorian, qui dans deux premières saisons était un impitoyable assassin, possède maintenant une âme d’enfant obsédé par les sucreries. Mais il a encore un contrôle total sur sa force épique. Au final, Yoh Kaioh le maitrise avec de mouvements rapides et confiants. On ne peut toutefois pas nier que Dorian est un artiste dans le domaine des arts martiaux, car il n’a pas perdu du temps pour se relever et sortir de lui-même de l’arène.



4 « Unchained » Biscuit Oliva Vs. Shobun Ron

Cette place est certainement méritée, car le combat a été digne de ce nom. Le combat a opposé un bodybuilder qui intimidera n’importe qui, à un maitre en art martial assez menu, mais qui maitrise les gestes vifs. Shobun Ron déstabilise Oliva et sa puissance brute, avec son lai Kenpo, alors qu’il semble calme, les mains dans les poches. Submergé, Oliva fait alors ce qu’il fait de mieux : il assaille son adversaire de toutes ses forces, livrant un coup de tête féroce à Ron.

En répliquant, Ron tente de donner des coups, mais se casse malencontreusement les doigts sur les abdos en aciers d’Oliva. Dans son deuxième coup de tête, le géant dit alors que dès qu’il décide de serrer les muscles, rien ne peut l’arrêter et qu’il est préférable d’abandonner. Son dernier coup de tête a été décisif, lui donnant la victoire. Face à sa défaite, Ron garde ses mains dans ses poches comme pour garder son style jusqu’à la fin.

3 Muhammad Alai Vs. Muhammad Alai Jr.

Ce combat a inévitablement sa place dans ce classement, car on ne peut pas manquer l’affrontement de deux générations, le père et le fils. Cette scène incarne à elle seule la valeur de Baki : les combats ne se terminent JAMAIS.

Alai Jr. tire une dure leçon de ses combats — la bataille n’est pas un concours. Mais dans le fondement de Baki, le combat est un mode de vie que celui-ci soit juste ou injuste. C’est la raison pour laquelle sa défaite a été cuisante face à Jack, Doppo et Gouki. Jack qui est d’une brutalité sans limites lui a enseigné que ce n’était pas une question de vie ou de mort. Et même Alai. Sr n’a eu aucun mal à lui donner des coups et lui apprendre quelque chose.

2 Baki Vs. Muhammad Alai Jr.

Dans ce combat, Baki démontre une brutalité sans équivalent et sans pitié pour Alai par respect. Il avait pleinement conscience des compétences de ce dernier. Contrairement à lui, Alai. Jr avait l’intention de tuer. Ce combat est un avant-gout de la pleine force de Baki, une vitesse et une technique incomparable, mais également d’une férocité indispensable pour devenir le plus fort du monde. Un cocktail de capacités nécessaires à son affrontement avec Yujiro, que nous verrons progressivement dans la prochaine saison. Mais espérons que ces pertes cuisantes serviront de leçon à Alai. Jr à l’avenir.