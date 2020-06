BAKI : L’animé japonais qui cartonne sur Netflix

Inspiré du manga éponyme de Keisuke Itagaki, l’animé Baki cartonne véritablement sur la plateforme de Netflix

L’histoire de Baki Hanma a commencé l’année 1991 dans la série Grappler Baki. C’est un manga très populaire au Japon. Baki a toujours voulu de dépasser son père Yujiro , surnommé « l’Ogre », l’homme le puissant du monde. Plus les saisons continuent, plus les ennemis de Baki sont plus forts. Les spectateurs peuvent ainsi profiter des différents combats explosifs, en savourant l’aventure spéciale de cet athlète extraordinaire.

On m'a donner comme manga baki pic.twitter.com/iLMdRRU90u June 11, 2020

Depuis qu’il a débarqué sur les écrans, il a connu beaucoup de succès. Et juste après que l’animé Baki était mise en ligne, les fans trouvent encore plus de plaisir et plus de fun. Dans la première saison, la série comportait 42 volumes et connue sous le nom « Grappler Baki ». Ensuite une autre saison comportait 31 volumes nommé « New Grappler Baki ».