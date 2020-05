Bajaj Pulsar RS400 Date de lancement, prix, spécifications, vitesse maximale, kilométrage, photos

Bajaj a confirmé qu’il travaille actuellement sur le Pulsar RS400, qui sera plus puissant et légèrement différent de sa version carénée 200cc. Voici tous les détails que vous devez savoir!

Après de nombreuses années de spéculation, il y a enfin un peu de lumière sur le Bajaj Pulsar RS400. Il est en cours de développement et sera d’abord prêt pour les marchés indonésiens. Sur ce marché, il existe une meilleure demande de moteurs de taille moyenne. Le RS400 aura un aspect légèrement différent par rapport au Pulsar RS200.

Le RS400 empruntera son moteur au Dominar 400 ou au KTM Duke 390. Les chiffres de puissance devraient être les mêmes que ceux de Dominar. Après l’Indonésie, le vélo se rendra sur le marché indien. Lisez la suite pour en savoir plus sur le prochain Bajaj Pulsar RS400 avec son prix, son kilométrage, sa date de lancement, ses spécifications et plus encore.

Date de lancement du Bajaj Pulsar RS400

Date de lancement du Bajaj Pulsar RS400

Le lancement du Bajaj Pulsar RS400 devrait avoir lieu en 2018. Le RS400 pourrait être le vélo le plus cher de Bajaj. Il devrait être lancé en Inde cette année même, vers la fin des mois. le Le lancement du Pulsar RS400 sera très important pour Bajaj Auto Ltd.

Prix ​​Bajaj Pulsar RS400 en Inde

De toute évidence, le Pulsar RS 400 sera nettement moins cher que le KTM RC390. Cependant, il sera plus cher que le Dominar. Notre supposition est qu’en termes de prix, le RS 400 sera positionné juste un peu plus haut que le Dominar 400.

Prix ​​attendu Rs 2-2,3 Lakhs

Spécifications Bajaj Pulsar RS400

Cylindrée du moteur 373,2 cc, triple bougie Puissance 42 ch à 9 000 tr / min Couple 35 Nm à 7 000 tr / min Refroidissement Liquide refroidi Nombre de cylindres 1 Transmission Manuelle à 6 vitesses Frein avant Disque de 300 mm Frein arriere Disque 230 mm Suspension avant Fourches avant USD Suspension arrière Monoshock à gaz Taille de roue 17 pouces Type de roue Alliage Pneus MRF Tubeless

En substance, le Pulsar RS400 sera un cousin pas si éloigné du KTM RC390 et tout comme le modèle autrichien, aurait un carénage avant complet et une ergonomie sportive. Alimenter la moto est le même moteur monocylindre de 373,2 cm3. Le Pulsar RS400 pourrait offrir 42 PS-34,5 Nm. Son moteur sera équipé de la technologie DTSi Triple Spark Plug de BAL. Bajaj Pulsar RS400 pourrait avoir un vitesse de pointe à peu près 175 km / h. Il sera doté de freins à disque aux deux extrémités et aura même des alliages élégants de 17 pouces. Voici le tableau des spécifications Bajaj Pulsar RS400 basé sur nos estimations.

Bajaj Pulsar RS400 Kilométrage

Ville 24 KMPL Autoroute 29 KMPL Global 26 KMPL

le Bajaj Pulsar RS400 Kilométrage pourrait être à peu près 26 kmpl. Le kilométrage sera un peu inférieur à celui du CS400 en raison du poids à vide plus élevé.

Caractéristiques du Bajaj Pulsar RS400

Phares de projecteur

Feux de jour à LED

Freins à disque avant et arrière

Suspension arrière mono-amortisseur à essence

Console Speedo entièrement numérique

Indicateur de changement de vitesse

Bouchon de remplissage de carburant de type avion

Carénage avant complet

Sièges séparés

Jantes en alliage élégantes

Split Grab Rails

Rétroviseurs extérieurs montés sur le carénage

Élégants feux arrière à DEL doubles

Indicateurs d’annulation automatique

Garde de réservoir

Appareillage rétroéclairé

Pneus sans chambre MRF

Bajaj Pulsar RS400 Design Review

Le Pulsar RS400 adaptera une conception différente de celle du RS200. Bien que le style général puisse être similaire, la seule petite différence vient d’un guidon surélevé. Le RS400 sera positionné comme un tourer sportif et non comme un vélo de sport caréné comme le RS200. Il se vantera d’un carénage avant complet qui abritera des phares à double projecteur. De plus, les projecteurs seront accompagnés de LED DRL. Il y aura un grand pare-brise à l’avant qui devrait offrir une protection suffisante contre le vent. En passant, il obtiendra une configuration de siège divisé. Le cordier a un aspect suffisamment moderne n’est pas le plus joli des designs. Les feux arrière à LED ont l’air assez audacieux.

Bajaj Pulsar RS400 Competition

La Pulsar RS400 sera concurrencée par la Honda CBR250R haut de gamme d’un côté et la KTM RC390 de l’autre. De plus, bien qu’il ne soit pas exactement un rival, le RS400 pourrait même ronger les ventes du Pulsar CS400. Le RS400 pourrait même indirectement rivaliser avec le prochain BMW G310R.

Présentation de Bajaj Pulsar RS400

Modèle Date de lancement 2020 Prix RS 2 Lakhs Carburant Essence Moteur Puissance 42 BHP Couple 35 Nm Transmission 6 vitesses Kilométrage 29 KMPL Caractéristiques ABS, injection de carburant, moteur refroidi par liquide, feux de jour à DEL, sièges divisés, feux arrière à DEL en cristal et phares à deux projecteurs Des dispositifs de sécurité ABS avec frein à disque avant et arrière

Restez à l’écoute de Car Blog India pour les dernières nouvelles sur les voitures et les motos pertinentes pour l’Inde. Surveillez également cet espace pour plus de mises à jour sur la date de lancement, le prix et les spécifications du Bajaj Pulsar RS400.