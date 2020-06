Bajaj lance la variante de siège divisé de BS6 Pulsar 125

La variante à siège divisé du BS6 Bajaj Pulsar 125 coûte 3 597 roupies de plus que la variante monoplace et a été au prix de 79 091 roupies (ex-salle d’exposition). C’est de loin l’un des navetteurs abordables les plus sportifs.

Bajaj Auto a lancé aujourd’hui en Inde la variante de siège divisé de sa moto d’entrée de gamme BS6 Pulsar 125. La variante BS6 Bajaj Pulsar 125 à siège divisé est désormais disponible en Inde au prix de Rs 79 091 (ex-showroom, Delhi). Cette variante de siège divisé est livré avec des freins à disque avant en standard et il est de Rs 3,597 plus cher que la variante de frein à disque monoplace du Pulsar 125. Il est également Rs 8,096 plus cher que la variante de frein à tambour monoplace du Pulsar 125 .

Bajaj a lancé aujourd’hui la variante BS6 Pulsar 125 Split Seat pour un prix de Rs 79 091

Cette variante de siège divisé du BS6 Bajaj Pulsar 125 est également livrée avec d’autres fonctionnalités cosmétiques supplémentaires. Cela comprend un plateau de ventre d’allure sportive et une barre d’appui fendue au lieu de la barre d’appui monobloc vue sur le modèle régulier. Bien que très minimes, ils aident toujours le Pulsar 125 à paraître beaucoup plus sportif. La nouvelle variante de siège divisé Bajaj Pulsar 125 sera disponible en trois couleurs: vert fluo (sur noir mat), noir et argent et noir et rouge.

Commentant le lancement, Sarang Kanade, président de Bajaj Auto, a déclaré: «Nous sommes ravis de présenter une nouvelle offre de variantes Pulsar 125cc. Le Pulsar 125, lancé en août de l’année dernière, est rapidement devenu l’une des variantes de Pulsar à la croissance la plus rapide, avec plus de 1 lakh de vélos vendus dans les 6 premiers mois de son lancement. Le nouveau Pulsar 125 Split Seat attirera les clients du segment des navetteurs premium qui ont toujours voulu acheter une moto sportive avec des performances, un style et des sensations exceptionnelles à un prix incroyable. Alors que les derniers mois ont été des périodes de test pour les industries et les consommateurs, nous espérons que la nouvelle variante du siège divisé Pulsar 125 ravivera les intérêts des consommateurs et recevra une quantité égale d’amour, d’admiration et d’acceptation comme celle du Pulsar 125. . «

Lisez aussi: Jawa dévoile enfin les spécifications de BS6 Jawa et quarante-deux; Sorties moins qu’avant!

Bien que le Pulsar continue avec un design qui a plus de 10 ans, il reste l’un des navetteurs les plus sportifs. Le faisceau de phares aux yeux de loup avec deux lampes pilotes a toujours l’air net et méchant et les feux arrière à DEL à double bande infini à l’arrière resteront toujours la signature de Pulsar. La moto obtient également des logos 3D sur le réservoir et le capot arrière, un clip sur les guidons et des reflets néon assortis sur les roues en alliage noir selon la couleur que vous choisissez.

Lisez aussi: KTM travaille sur de nouveaux modèles 500cc et leur prix pourrait être choquant!

La variante BS6 Bajaj Pulsar 125 Split Seat est propulsée par le même moteur 125cc DTS-i qui produit 11,6 ch et 10,8 Nm de couple. Le moteur est accouplé à une boîte de vitesses à 5 vitesses. En termes de soutien, le Pulsar 125 utilise des fourches télescopiques de 31 mm à l’avant avec deux amortisseurs à gaz à l’arrière. Il y a un seul disque de 240 mm à l’avant et un frein à tambour de 130 mm à l’arrière. La moto roule sur des roues de 17 pouces chaussées de pneus de section 80/100 à l’avant et de caoutchouc de section 100/90 à l’arrière. La moto pèse cependant 142 kg, ce qui en fait la plus lourde de son segment.