Bajaj Dominar 400 contre BMW G310 GS Drag Race

Tous deux destinés à la randonnée longue distance, voici une course de drag très intéressante entre une Bajaj Dominar 400 et une BMW G310 GS. Découvrez qui sort en tête.

Le concept de la randonnée longue distance à moto a récemment pris un essor considérable en Inde. C’est principalement la raison pour laquelle nous avons soudainement vu un énorme afflux de motos de tourisme d’aventure entrer dans notre pays. Bien que ces motos de tourisme d’aventure soient également conçues pour être des motos tout-terrain, admettons simplement que ceux qui achètent ces motos l’utilisent principalement pour les tournées longue distance. Et ils sont excellents à cela, sans aucun doute. Mais il y a aussi une autre classe de motos qui fait du tourisme longue distance à grande vitesse – les croiseurs motorisés. Et quel meilleur exemple de site dans cette catégorie que le Bajaj Dominar 400.

Voici une course de drag intéressante entre une Bajaj Dominar 400 et une BMW G310 GS.

Le Dominar 400 est actuellement la moto phare de Bajaj et il est devenu extrêmement populaire pour la facilité avec laquelle il peut grignoter des kilomètres sur l’autoroute. En fait, vous trouverez beaucoup de Dominars faisant souvent le voyage à Leh ces jours-ci. Il est très important pour les motos de tourisme de pouvoir maintenir des vitesses à trois chiffres sur les autoroutes de manière cohérente et le Dominar le fait sans effort. Mais pour en revenir aux motos d’aventure, l’une des voitures d’aventure premium les plus abordables actuellement disponibles dans le pays est la BMW G310 GS. Le Dominar 400 et le G310 GS sont tous deux destinés à la randonnée longue distance, mais que se passe-t-il lorsque vous les opposez?

Nous avons ici une course de drag très intéressante entre le Dominar 400 et la BMW G310 GS. La vidéo a été mise en ligne par Suraj Sharma sur sa chaîne Youtube. Dans cette vidéo, la course se déroule en deux manches. Au premier tour, le vlogger chevauchant le Dominar 400 tandis qu’au deuxième tour, il troque sa moto pour la BMW G310 GS. Cependant, le résultat des deux manches des courses est le même. Dans les deux cas, le Bajaj Dominar 400 arrive en tête. Voyons ce qui s’est réellement passé dans ces courses.

Le Dominar 400 et le G310 GS sortent de la ligne presque au même rythme et ils sont au coude à coude jusqu’à environ 100 km / h. Cependant, au-delà de cela, le Dominar arrive vraiment dans sa foulée et continue de tirer fortement même à des vitesses plus élevées à trois chiffres tandis que le G310 GS prend progressivement du retard. Le Dominar a un net avantage sur le papier en termes de puissance et de déplacement et cela se voit également dans les résultats. Il y a cependant un autre facteur qui entre en jeu. La G310 GS est une moto haute et n’est pas la plus efficace sur le plan aérodynamique. Le souffle du vent à de telles vitesses est si élevé que le pilote ne peut pas prendre le G310 GS au-delà de 147 km / h. Pendant ce temps, la conception plus élégante du Dominar coupe le vent plus efficacement et touche même une vitesse de 160 km / h. Le Dominar a même windheild et cela aide vraiment son cas.

Le Bajaj Dominar 400 est propulsé par un moteur monocylindre de 373 cm3 refroidi par liquide qui produit 39,4 ch et 35 Nm de couple. Pendant ce temps, la BMW G310 GS est propulsée par un moteur monocylindre de 313 cm3 à refroidissement liquide qui produit un maximum de 34 ch et 28 Nm de couple. Le Dominar 400 coûte toujours près de la moitié de celui de la BMW. Bajaj vend le Dominar 400 au prix de Rs 1,95 lakh tandis que BMW vend le G310 GS au prix de Rs 3,49 lakh. Pour 2020, cependant, BMW devrait baisser considérablement les prix de la G310 GS afin d’élargir son attrait.