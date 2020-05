Bajaj augmente encore le prix de toutes les motos BS6

Bajaj a augmenté le prix de toutes ses motos BS6 à partir de la famille Pulsar, jusqu’aux motos de banlieue et même aux séries Dominar et Avenger. Nous pensons qu’il s’agit d’un effet continu de la transition BS6.

Bajaj Motorcycles a encore une fois augmenté les prix de toute sa gamme de motos BS6. Cela comprend la gamme de motos de banlieue de Bajaj, la gamme Pulsar, la gamme Dominar ainsi que la gamme Avenger. Bajaj n’est pas le seul constructeur, mais Hero, Honda et Yamaha ont également augmenté le prix des motos BS6 récemment. Voici une liste de prix détaillée pour tous les modèles, y compris les différences de prix pour les motos Bajaj.

La gamme Bajaj BS6 Pulsar connaît une hausse de prix moyenne de Rs 2000.

BS6 Bajaj Pulsar Gamme de prix de motos:

Modèle Nouveau prix Ancien prix Différence Bajaj Pulsar 125 Neon Tambour: Rs 70,995

Disque: Rs 75,494 Tambour: Rs 69,997

Disque: 74,118 Tambour: Rs 998

Disque: Rs 1,376 Bajaj Pulsar 150 Std: Rs 96,960

Double disque: Rs 1,00,838 Std: Rs 94,956

Double disque: Rs 98,835 Std: Rs 2,004

Double disque: Rs 2,560 Bajaj Pulsar NS160 Rs 1,05,901 Rs 1,03,398 Rs 2,503 Bajaj Pulsar 180F Rs 1,10,330 Rs 1,07,827 Rs 2,503 Bajaj Pulsar 220F Rs 1,19,789 Rs 1,17,286 Rs 2,503 Bajaj Pulsar NS200 Rs 1,28,531 Rs 1,25,030 Rs 3,501 Bajaj Pulsar RS200 Rs 1,48,467 Rs 1,44,966 Rs 3,501

L’augmentation moyenne du prix de la famille BS6 Pulsar Pulsar est de l’ordre de Rs 2000, le Pulsar 125 Neon enregistrant la moindre hausse tandis que le Pulsar NS200 et le RS200 enregistrent une hausse considérable de Rs 3,501.

La gamme de motos BS6 Commuter de Bajaj connaît le moins de hausse, allant de Rs 500 à 750.

BS6 Bajaj banlieue gamme de motos prix:

Modèle Une variante Nouveau prix Ancien prix Différence CT100 Alliage KS Rs 41,293 Rs 40,794 Rs 499 Alliage ES Rs 48,973 Rs 48,474 Rs 499 CT110 Alliage KS Rs 46,912 Rs 46,413 Rs 499 Alliage ES Rs 51,546 Rs 50,771 Rs 749 Platina 100 Alliage KS Rs 47,763 Rs 47,265 Rs 498 Alliage ES Rs 55,546 Rs 54,797 Rs 749 Platina 110 H Gear Rs 60,550 Rs 59,802 Rs 748

La gamme de motos de banlieue de Bajaj voit la moindre hausse du prix d’une moyenne d’environ 500 roupies. Bajaj est également le seul fabricant qui n’offre toujours pas d’injection de carburant sur sa gamme de motos de banlieue BS6. Cela leur a permis à leur tour de maintenir les prix globaux très bas et la hausse n’est pas non plus significative.

Les BS6 Bajaj Dominar et Avenger voient également une hausse des prix.

Enfin, les prix de la gamme BS6 Bajaj Dominar et Avenger:

Modèle Nouveau prix Ancien prix Différence Avenger Cruise 220 Rs 1,19,174 Rs 1,16,672 Rs 2,502 Dominar 400 Rs 1,94,751 Rs 1,91,751 Rs 3,000

La gamme de motos cruiser de Bajaj connaît également une hausse de prix similaire à celle de la famille Pulsar dans la gamme de Rs 2500-3000. Ce qui est surprenant, c’est que le prix du Dominar a augmenté de 3000 roupies, soit presque le double de ce que la moto a vu avec sa mise à jour BS6. Il est presque inimaginable maintenant que le Dominar a été lancé pour un prix de Rs 1,36 lakh.

Bien que le fabricant n’ait indiqué aucune raison particulière pour ces hausses de prix, nous pensons qu’il s’agit d’un effet continu de la transition BS6. Bajaj est connu pour présenter ses motos à un prix compétitif afin d’attirer l’attention du public et de l’augmenter progressivement au fil du temps. Dans une tentative de compenser les coûts de refonte de toute sa gamme, Bajaj essaie d’adoucir le coup de l’incrément BS6 en l’étalant sur un tas de petits incréments au lieu d’une grande hausse de prix.