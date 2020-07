Bahreïn devient actionnaire et sponsor principal du FC Paris

Le football parisien devient de plus en plus un terrain de jeu pour les émirats du désert. Neuf ans après le rachat du Paris Saint-Germain par un groupe d’investissement qatari, le Royaume de Bahreïn devient actionnaire et sponsor principal de la deuxième division du FC Paris. Le club a annoncé lundi. En conséquence, Bahreïn prend plus de 20% des parts du club.

Paris prévoit d’attirer davantage d’investisseurs étrangers dans les semaines à venir, mais a assuré que « le contrôle des clubs restera à la majorité régionale et nationale ».

Bahreïn avait augmenté ses investissements dans le sport par le passé. Déjà en 2007, l’émirat a acquis des parts dans l’équipe de course de Formule 1 McLaren par l’intermédiaire de la Mumtalakat Holding Company, et la classe supérieure du sport automobile court également dans le pays autoritaire depuis 2004. En 2017, l’équipe cycliste Bahreïn-Merida a été fondée, qui opère sous le nom de Bahreïn-McLaren depuis cette année.

Le Paris Saint-Germain était devenu le meilleur club incontesté de France sous contrôle du Qatar grâce à l’utilisation d’énormes ressources financières. Depuis l’arrivée de l’émirat en 2011, le PSG a remporté sept titres de champion, cinq trophées et cinq trophées de championnat. Seul le triomphe espéré en Ligue des champions n’a pas encore été atteint.