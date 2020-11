Bafetimbi Gomis et Al Hilal veulent prolonger un départ serein, la sonnette d’alarme pour Al Nassr lors de la quatrième semaine de match SPL

Al Nassr, en proie à la crise, devra convoquer des réservoirs de force et veiller à ce que son cauchemar pour 2020/21 ne se poursuive pas lors de la quatrième semaine de match de la Ligue professionnelle saoudienne. L’élimination dévastatrice des demi-finales de la Ligue des champions de l’AFC 2020 a été suivie d’un trio de défaites nationales, laissant les vainqueurs de 2018/19 inutiles. Ce scénario apocalyptique a été ajouté après l’annonce de 14 infections à coronavirus avant la visite de samedi du promu Al Qadsiyah, y compris le buteur prolifique Abderrazak Hamdallah et le patron Rui Vitoria. Ailleurs dans le Royaume, les voisins de Riyad – et les détenteurs du titre – Al Hilal devraient chercher à frapper leur pas contre Ettifaq. Al Wehda et Al Raed ont été des réussites en 2019/20, mais ils ont besoin d’une secousse lorsqu’ils se rencontrent au stade King Abdulaziz. Voici un aperçu, avec Wyscout’s aide, du trio de matchs hors concours de cette manche: AL NASSR V AL QADSIYAH (SAMEDI, 20h45) Qu’est-ce qui pourrait mal tourner pour Nassr? Un automne de mécontentement a commencé lorsque la défaite choc contre Persépolis, fortement épuisé, leur a refusé une première apparition en finale dans la première compétition de clubs d’Asie. Hamdallah, meilleur buteur mondial de 2019, a depuis été, pour une myriade de raisons, absent de la SPL pour une série de trois défaites. Nassr n’a marqué que deux fois en 43 efforts sans lui dans l’élite, tout en battant de manière impressionnante Al Ahli Jeddah en demi-finale de la King’s Cup avec lui. Leur sort de SPL drainant comprend un renversement 1-0 à Al Taawoun joué contre 10 hommes de la neuvième minute et la concession de pénalité inexplicable de dimanche par Osama Al Khalaf qui a permis à Ever Banega de convertir un 97e-minute clincher pour Al Shabab. Dans ce maelström, l’entraîneur adjoint Arnaldo Teixeira a affronté des adversaires en sixième place. L’acolyte de Vitoria, 57 ans, se retrouvera certainement sans l’ailier argentin de 18 millions de dollars Pity Martinez, ainsi que l’international saoudien Yahya Al Sheri et Abdulfattah Asiri, entre autres. Voir aussi Une nouvelle chanson de TikTok est devenue virale et c'est tellement réconfortant Qadsiyah, également, a connu un retour en force dans l’élite après une saison d’absence. Damac et Taawoun ont été abattus, alors qu’ils menaient jusqu’au 89e minute à Wehda le jour de l’ouverture avant une implosion. Il n’est pas méchant de déclarer qu’un autre résultat horrible, quel que soit le contexte, poussera le trophée 2020/21 bien au-delà de la portée de Nassr. Ce récit chargé de malheur doit être inversé, quelles que soient les circonstances. Avec un double en-tête contre Hilal après la trêve internationale, dans la ligue et la pièce maîtresse de la Coupe du Roi, le timing est de l’essence. Prédiction: Al Nassr 1-1 Al Qadsiyah ETTIFAQ V AL HILAL (VENDREDI, 20h45) La moitié bleue de Riyad représente une mer tranquille de calme, en comparaison. Une pause prolongée pour l’ancien avant-centre de la France Bafetimbi Gomis a été récompensé par son doublé lors de la défaite 2-0 de Damac la semaine dernière. Cela a laissé les champions dans une égalité à quatre pour la première place – et sept points colossaux devant les challengers les plus proches attendus Nassr. Les rois de l’ACL 2019 se concentreront bien sûr sur leur propre forme plutôt que d’évaluer si nous verrons un Shabab inspiré de Banega mener la charge pour les renverser. Ettifaq est leur préoccupation immédiate. Le début parfait de Khaled Al Atwi pour 2020/21 a implosé à Abha dans une défaite 3-2 pleine d’action, contenant des buts tardifs et un carton rouge chacun. L’influence du milieu de terrain slovaque Filip Kiss sera essentielle pour les visiteurs de vendredi au stade Prince Saud bin Jalawi. Le retour du pivot saoudien Salman Al Faraj contre Damac est opportun, pour une équipe qui n’a concédé qu’une seule fois. Ils ont également en moyenne une possession incroyable de 70,1%, soit 13,9% de plus que le deuxième Al Batin. Du côté offensif, l’ailier argentin Luciano Vietto a enregistré ses premières minutes après le transfert de 7 millions d’euros le mois dernier du Sporting Lisbonne. Voir aussi La sélection officielle de Cannes 2020 sera toujours dévoilée - / Film Hilal a remporté les six dernières rencontres entre ces clubs. Il n’y a aucune raison de penser que cette course ne continuera pas. Prédiction: Ettifaq 0-2 Al Hilal AL WEHDA V AL RAED (JEUDI, 20h45) Il y avait beaucoup à admirer sur ces côtés la saison dernière. Mais 2020/21 a été un peu plus difficile. La reprise de Wehda sous l’ancien tacticien de Vitoria Guimaraes Ivo Vieira a contenu de minces défaites contre Ahli et Al Faisaly, ainsi qu’un acte de sauvetage tardif contre Qadsiyah. Les adversaires imminents Raed n’ont pas fait beaucoup mieux, perdant presque une avance de deux buts contre Damac à 10 et ne réussissant pas à battre Shabab et les nouveaux garçons Batin. Un résultat positif jeudi soir pour l’un ou l’autre relancera les saisons ratées. Raed devra le faire sans le milieu de terrain central camerounais suspendu Arnaud Djoum. Ils pourraient cependant donner un premier départ à l’attaquant serbe Nemanja Nikolic. Wehda exigera plus de Levante Loanee Hernani, mais pour marquer ou aider pendant 252 minutes d’action de haut vol. La septième meilleure défense de 2019/20 n’a pas encore gardé sa cage inviolée, le partenariat entre le défenseur central de Vitoria Pedro Henrique et Alberto Botia n’ayant pas encore été fixé. Prédiction: Al Wehda 1-1 Al Raed QUATRE CORRECTIONS DE LA SEMAINE DE MATCH Jeudi 20:45 Al Wehda contre Al Raed Vendredi 16:35 Damac contre Al Faisaly 18h30 Ettifaq contre Al Hilal 18:45 Al Batin contre Abha 20:45 Al Ittihad contre Al Taawoun samedi 16:35 Al Ain contre Al Ahli Jeddah 18:35 Al Fateh contre Al Shabab 20h45 Al Nassr contre Al Qadsiyah En savoir plus sur l’application Sport360

!function(f,b,e,v,n,t,s)

{if(f.fbq)return;n=f.fbq=function()

{n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}

;

if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version=’2.0′;

n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0;

t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];

s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,’script’,

‘https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js’);

fbq(‘init’, ‘860081330738247’);

fbq(‘track’, ‘PageView’);

fbq(‘track’, ‘ViewContent’);

jQuery(document).ready(function () {

(function(d, s, id) {

var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];

if (d.getElementById(id)) return;

js = d.createElement(s);

js.id = id;

js.async = true;

js.src = « https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&appId=1892660097624150&version=v2.0 »;

fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);

}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

$( document ).ready(function() {

$.ajax({

url: ‘/ajax/nextarticleajax’,

type: ‘POST’,

data: {cat: 125941, id: 345285, count: 2, ajax: true},

error: function(xhr,tStatus,e){

if(!xhr){

console.log(‘ We have an error ‘+tStatus+’ ‘+e.message);

}else{

console.log(‘else: ‘+e.message);

}

},

success: function(resp){

$(‘.ajax_article’).html(JSON.parse(resp).main);

}

});

});

});