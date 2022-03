Bad Vegan : Que devient Anthony Strangis aujourd’hui ? Le fraudeur est-il en prison ?

Après L’Arnaqueur de Tinder et Inventing Anna, la série documentaire de Netflix intitulée Bad Vegan : Arnaque au menu met un autre fraudeur dans le collimateur des téléspectateurs et exploite les crimes incroyables d’Anthony Strangis.

Bad Vegan suit le récit de l’ascension et la chute de la restauratrice végétalienne Sarma Melngailis suite aux demandes d’argent de son mari pour financer son addiction au jeu. Betanews vous dit tout sur l’identité du fraudeur, où il a fini après les événements du documentaire.

Qui est Anthony Strangis ?

Anthony Strangis est la star disgraciée de Bad Vegan et un fraudeur en série qui a fait subir à sa femme, Sarma, quatre ans et demi d’abus psychologiques, sexuels et émotionnels pendant qu’il dépensait des millions de dollars provenant de ses fonds professionnels et personnels dans des casinos.

Sous les pseudonymes de Shane Fox, Chris Donovan, Michael Caledonia et Will Richards, Anthony soumettait régulièrement sa femme à des demandes d’argent.

Malheureusement, c’était la deuxième fois qu’Anthony jouait à ce jeu, puisque son ancienne femme, Stacy Strangis, a également été victime de ses mensonges.

Qu’est-il arrivé à l’arnaqueur ?

Les téléspectateurs de l’émission seront peut-être surpris d’apprendre que Anthony Strangis n’est pas derrière les barreaux et est libre de faire ce qu’il veut.

Bien qu’Anthony et Sarma aient été arrêtés en 2016 pour 11 chefs d’accusation de vol qualifié, huit chefs d’accusation de fraude fiscale criminelle et trois chefs d’accusation de complot visant à escroquer des investisseurs, Anthony a pu conclure un accord de plaidoyer et n’a été condamné qu’à cinq ans de probation.

Anthony a toutefois passé un an en prison, après avoir été incapable de payer sa propre caution avant la date du procès.

Le début de la série documentaire a également confirmé que Sarma est toujours en contact avec Anthony, qui l’a menacée d’arrêter le documentaire.

Quelle est la situation financière d’Anthony Strangis ?

Le seul fait indéniable est qu’Anthony Strangis était un joueur ayant un penchant pour un style de vie somptueux, ce qui signifie qu’il avait presque toujours de l’argent en main. En d’autres termes, qu’il s’agisse d’une Bentley, d’une Rolex ou de vacances extravagantes dans les meilleurs casinos, il avait toujours de l’argent pour tout, selon le documentaire, ce qui indique qu’il avait, au moins, un peu de l’argent qu’il prétendait avoir. Par conséquent, compte tenu de ces éléments, du montant qu’il aurait escroqué à Sarma et à sa mère, ainsi que de ses jeux d’argent, nous pensons que la valeur nette d’Anthony est de l’ordre de 500 000 dollars, voire plus…

Bad Vegan : Arnaque au menu est disponible en streaming sur Netflix exclusivement.