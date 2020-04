BAD BLOOD réunit BLACK WIDOW et BUCKY BARNES dans un nouveau drame audio

Crédit: Serialbox / Marvel Comics



Comme un grand poète a chanté « car bébé maintenant nous avons du mauvais sang ».

Veuve noireLe premier long métrage solo et la nouvelle série de bandes dessinées pourraient être retardés, mais si les fans réclament de nouvelles aventures de super espionnage de Romanoff, Serial Box pourrait avoir ce que vous cherchez avec Marvel’s Black Widow: Bad Blood. Tout comme les autres productions de Serial Box, ces pièces radiophoniques de style prose donnent vie aux héros Marvel – avec des effets sonores.

Dans Mauvais sang, narratrice Sarah Natochenny (comédienne voix de PokémonAsh Ketchum) et une équipe d’écrivains dirigée par Lindsay Smith suivent Natasha alors qu’elle traque la ou les personnes qui ont volé son sang à des fins mystérieuses – ainsi que celle de Bucky Barnes, alias le soldat de l’hiver.

Le premier épisode étant tombé mardi, Newsarama a parlé à Smith de Mauvais sang, à la tête d’une équipe de femmes écrivains, et ce que Black Widow signifie pour elle.

Lindsay Smith Crédit: Serial Box



Newsarama: Lindsay, avant d’entrer dans les détails sur Marvel’s Black Widow: Bad Blood, expliquez-nous comment vous en êtes venu à rejoindre l’équipe. Comment est-ce arrivé?

Lindsay Smith: J’ai travaillé avec Serial Box dans le passé en tant que scénariste principal pour un autre de leurs titres, La sorcière venue du froid, qui est une série d’espionnage de guerre froide / fantastique sur les sorcières et les espions en cours dans la guerre froide en Europe. J’ai donc travaillé avec eux pendant un bon moment et j’étais également écrivain sur leur Orphelin noir série aussi.

Nrama: Avant de commencer à écrire ceci, étiez-vous fan de Black Widow? Aviez-vous des préjugés sur le personnage ou aviez-vous juste des morceaux ici et là?

Forgeron: Donc, beaucoup de mes fictions et de mes romans originaux sont centrés sur les paramètres de la guerre froide. Mon expérience est en fait dans les études russes et la sécurité informatique.

Nrama: Oh, parfait!

Crédit: Serial Box



Forgeron: Ouais! Je suis donc un grand fan de l’histoire soviétique et j’adore le drame d’espionnage. Inutile de dire que je suis un énorme fangirl Black Widow depuis un certain temps. Mon premier roman, Sekret, était sur les espions psychiques pendant la guerre froide et mon premier projet avec Serial Box, La sorcière venue du froid, avait un cadre similaire, donc y travailler me semblait naturel.

Nrama: Vous êtes le scénariste principal et vous avez cette équipe, et le premier épisode est écrit par vous et Taylor Stevens. Comment était la collaboration? Comment le script a-t-il été décomposé?

Forgeron: Donc Taylor est assez fantastique, surtout quand il s’agit de mettre en scène des scènes d’action et de garder un rythme passionnant sans relâche, donc j’apprécie vraiment de pouvoir apprendre cela d’elle. Fondamentalement, nous avions ce projet de document que nous allions faire du ping-pong d’avant en arrière et étoffer diverses scènes. Elle commenterait mes scènes, je commenterais les siennes. Tout cela s’est très bien fusionné. J’aime voir son style et comment elle aborde les choses tout en essayant d’insuffler une écriture plus atmosphérique.

Nrama: Natasha a une altercation avec Bucky Barnes ici, alors comment décririez-vous leur relation ou leur partenariat dans Bad Blood?

Forgeron: Donc dans Mauvais sang, Bucky s’est libéré de la salle rouge de ses gestionnaires à Hydra. Ils ont une histoire quand ils étaient ensemble dans la salle rouge, donc après qu’il soit libéré, ils n’ont pas vraiment cette parenté étroite en tant que personnes libres. Ils essaient de trouver ce terrain d’entente et à quoi cela ressemble quand ils sont leur propre peuple. Ils essaient de comprendre qui ils sont lorsqu’ils ne mettent pas leur masque et j’adore cet aspect, en particulier avec Bucky qui essaie de comprendre qui il est sous toute sa programmation.

Crédit: Serialbox / Marvel Comics



Nrama: Y a-t-il des plans pour d’autres camées de méchants Marvel ou gardez-vous le discret avec un casting plus petit? Jouez-vous davantage à l’aspect de super-héros ou plus au genre d’histoire de smasher d’espionnage?

Forgeron: Nous voulions vraiment que cela ressemble à un drame d’espionnage avant tout parce que je pense que c’est ce que Natasha fait le mieux. Elle n’a pas le même niveau de puissance que Iron Man ou Captain America, mais elle est plus cérébrale. Elle compte davantage sur son instinct et sa propre détermination à survivre et à prospérer, quelle que soit la situation. Je pense donc que nous devons vraiment explorer cela et la laisser se débrouiller seule.

Cela étant dit, il y a quelques camées que je ne veux pas gâcher et un soupçon du monde plus vaste dans l’univers Marvel.

Nrama: Qu’est-ce qui fait que quelque chose comme ça est si unique? Marvel a essayé d’autres choses dans le passé comme les bandes dessinées animées et ils ont d’autres podcasts sérialisés comme celui de Wolverine avec Stitcher, mais qu’en est-il de cette plate-forme que vous trouvez vous-même unique et appréciez?

Crédits: Stitcher



Forgeron: J’adore ce podcast Wolverine, c’est tellement original! Ce que j’ai adoré avec Serial Box, c’est le sens de la collaboration dont vous pouvez profiter. Vous réunissez tous ces écrivains de fiction et vous comprenez comment toutes leurs forces sont ajoutées au projet d’une manière que vous obtenez d’un seul auteur. Être capable de le lire ou de l’entendre dans ces petits morceaux digestibles, c’est aussi très facile. J’ai tellement aimé les projets Serial Box, et y travailler aussi, c’est une plate-forme très libératrice que vous pouvez travailler avec tous ces écrivains pour créer quelque chose d’unique et de ciblé.

Nrama: Y avait-il quelque chose de votre formation avec l’histoire soviétique que vous vouliez vraiment mettre en œuvre ici?

Forgeron: Oh absolument. J’adore découvrir comment la guerre froide entre vraiment dans la psyché de Natasha et comment elle perçoit les choses. Cela dépend aussi de ce dont Natasha vous parlez quand elle est arrivée dans les années 60 ou 80, ce sont des Russes complètement différentes. Cela peut donc changer sa vision du monde.

C’est vraiment cool de pouvoir explorer cela, mais pour cette Natasha, nous lui avons fait l’expérience d’une sélection différente des époques soviétiques du passé, donc elle a un peu deux choses différentes dont elle tire dans sa vision du monde.

En tant que personne qui s’est libérée de la salle rouge depuis lors, elle réagit également à cela, mais il est si difficile pour elle de se libérer car c’est de là que vient la majeure partie de sa formation. Vous voyez donc cela ressortir dans ses actions et ses pensées, ce que j’aime dans la prose. C’est ce que nous voyons à l’intérieur de sa tête.

Nrama: Comment décririez-vous votre style de prose face à cela? Par exemple, en repensant à la façon dont Fleming décrirait même comment Bond tirerait une arme à feu. Pour Mauvais sang, d’où avez-vous puisé vos influences?

Crédit: Richard Chopping (Jonathan Cape)



Forgeron: Ce sont de bons exemples et, c’est terrible, mais mon préféré absolu est L’espion qui m’aimait parce que c’est en fait écrit du point de vue de l’amour. C’est tellement différent et très bizarre.

Les romans et les films de Bond ont eu une grande influence sur moi en grandissant, mais maintenant vous avez Taylor Stevens, que j’ai lancé son nom dans mes espoirs et mes rêves les plus fous lorsque nous avons constitué l’équipe pour ce projet. Je suis donc ravie qu’elle ait pu monter à bord. J’adore aussi les thrillers écrits par Gillian Flynn et Tana French car ce sont d’énormes inspirations pour moi.

Nrama: En tant que scénariste principale travaillant avec une équipe exclusivement féminine, comment les scripts ont-ils été décomposés et distribués pour une affectation?

Forgeron: Alors Taylor et moi sommes allés et venons pour étoffer cette idée approximative de ce à quoi nous voulions que la saison un ressemble; ce que le récit global allait être. Une fois que nous avons rassemblé cela, nous l’avons envoyé aux autres écrivains et avons passé le week-end ensemble au siège de Serial Box où nous venons de le hacher.

C’était vraiment cool de voir comment tout le monde gravitait vers certains épisodes, en fonction de leurs forces. Nous avons Mikki Kendall qui écrit ces moments vraiment approfondis où Natasha entre dans sa psyché, alors oui, c’est vraiment cool de voir comment cela s’est naturellement trouvé parmi les écrivains.

Nrama: Avez-vous appris quelque chose de nouveau sur vous-même ou découvert une nouvelle force dans votre écriture en travaillant avec cette équipe?

Forgeron: Oui, et c’est assez vrai pour tous les projets de Serial Box sur lesquels j’ai travaillé. Vous pouvez avoir cette excellente idée, puis vous formez une équipe et ils la remettent en question et vous aident vraiment à grandir et à réfléchir de manière plus critique à votre narration. De plus, c’est aussi amusant de voir quand une personne arrive avec quelque chose que personne d’autre dans la pièce n’a pensé et ajoute cela à l’histoire.

Nrama: Enfin, pour les fans de Black Widow qui doivent attendre plus longtemps pour son film et sa nouvelle série de bandes dessinées, quel serait le plus grand point de dessin pour quelqu’un à vérifier Marvel’s Black Widow: Bad Blood?

Forgeron: Il s’agit de faire ce qu’elle fait le mieux. Elle n’a pas à s’intégrer dans une plus grande équipe ou à faire partie d’un ensemble. Elle peut prendre les devants dans son propre monde et façonner le récit du personnage qu’elle est capable d’être. C’est vraiment une célébration de Natasha toute seule.