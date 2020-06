Bachelor in Paradise Saison 7 !!! Quand la prochaine saison sortira-t-elle? Date de sortie, distribution, détails du jeu !!!

Bachelor in Paradise est de la fantastique émission de téléréalité qui retient un public énorme. Le spectacle se renouvelle avec la saison 7. Lisez la suite pour en savoir plus sur la saison à venir.

Une série télévisée de compétition de réalité américaine de style élimination, Bachelor in Paradise, a été diffusée pour la première fois en 2014.

C’est un spin-off de «The Bachelor» et «The Bachelorette». ABC est son véritable réseau. Chris Harrison a animé l’émission.

L’émission se compose de six saisons au cours desquelles les créateurs ont sorti la première saison le 4 août 2014 et diffusé la sixième saison le 5 août 2019. Il y a un total de soixante-trois épisodes. Il est prêt à sortir la saison prochaine et annoncera bientôt les détails de sa sortie.

Bachelor in Paradise Saison 7: Date de sortie

Comme nous le savons tous sur la situation actuelle causée par la pandémie de COVID-19, les créateurs des émissions retardent continuellement sa sortie. La même chose se produit avec cela, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que la saison sept sorte une sortie cette année. Les créateurs de l’émission n’ont pas encore annoncé de date de sortie officielle. Cependant, nous aurons cette saison quelque part en 2021.

Quelle sera l’intrigue?

L’intrigue n’est pas encore révélée mais en regardant les saisons précédentes, nous allons contempler des tâches plus intéressantes avec des candidats énergiquement participants. Avec le même style merveilleux, Chris Harrison animera le spectacle. Il est transporté dans un endroit exotique au Mexique. Nous allons discerner plus de drames, de chagrins et beaucoup d’amour.

Qui sont les membres du casting?

Il n’y a aucune confirmation concernant le membre du casting, mais nous pouvons en deviner certains qui contiennent Alayah Benavidez, Kesley Weier, Makenna Dorn, Sydney Hightower et Victoria Pual. On peut d’ailleurs prévoir que Mike Johnson, Jed Wyatt, Blake Horstmann, John Paul Jones et Clay Harbor seront de retour.

Les passionnés de l’émission doivent attendre peu pour la prochaine saison et juste prier pour qu’elle sorte bientôt et ne tarde pas à cause du coronavirus.