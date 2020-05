Bachar Houli dans le doute majeur pour le choc de blockbuster de Richmond contre Collingwood

Richmond ne précipitera pas la récupération de Bachar Houli des problèmes de mollets pour leur affrontement de la deuxième ronde de l’AFL avec Collingwood.

Houli s’est entraîné loin du groupe principal de Richmond lundi et l’attaquant Jack Riewoldt a déclaré qu’il n’était pas certain que le défenseur de 32 ans figurerait le 11 juin.

« Bachar a eu quelques petits problèmes de veau. Celui-ci n’a rien de majeur, mais c’est juste une mesure de précaution avec lui », a déclaré Riewoldt aux journalistes.

« De toute évidence, lorsque vous commencez à développer un peu d’histoire avec les veaux, vous (devez) être très diligent et vouloir être prudent avec cela

Bachar Houli risque de manquer le choc des blockbusters des Tigres contre Collingwood le 11 juin (Getty)

« Et regardez, je ne sais pas s’il mettra sa main pour jouer dans deux semaines.

« Il m’a assuré personnellement que ce n’est pas aussi mauvais que ce qui a été rapporté pour la première fois, mais nous ne prendrons aucun risque avec Bachar comme nous le faisons sans joueur

« S’ils n’ont pas raison de jouer ou s’il y a un élément de risque qui l’emporte sur la récompense, alors nous emprunterons le chemin d’une autre semaine de congé ou encore deux semaines de congé et quand il aura raison, il sera de retour et volera. .

« Nous savons à quel point (Houli) est important et à quel point il est un grand joueur, donc pas de risques avec Bachar – il est trop important. »

Après le retour de Richmond à l’entraînement à contact complet, Riewoldt était confiant que les Tigers avaient réussi à trouver l’équilibre entre la préparation des matchs et la minimisation des blessures.

Dustin Martin est mis à l’épreuve ce matin alors que le train des Tigres (Getty)

« Nous devons établir une sorte de contact, mais nous ne voulons évidemment pas nous écraser », a-t-il déclaré.

« Nous savons (parce que) la saison est plus courte et la sauvegarde va être vraiment importante, que nous ne pouvons pas aller là-bas et écraser des mecs dans le sol – parce que cette année, l’année où tout le monde a besoin de cette liste complète et nous aurons besoin il grand temps.

« Donc pour nous, il s’agit simplement de trouver le bon équilibre. Nous avons fait confiance à nos entraîneurs et à notre personnel physique qui nous ont vraiment préparés pour le redémarrage de la saison. »

Riewoldt a déclaré que le défenseur Nick Vlastuin était prêt pour la rencontre avec les Magpies, après s’être remis d’une commotion cérébrale subie au premier tour.

©AAP2020