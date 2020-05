Baby Yoda, Yaoyorozu, Yanick Paquette, The Daily LITG, 1er mai 2020

Ce sont des moments étranges, mais The Daily LITG est en train de devenir un moyen précieux de quantifier exactement ce que la culture geek de la bande dessinée est en train de faire en cette période d’épreuve. Aussi, pour célébrer les derniers produits Baby Yoda pour ces temps sombres et sombres. Bienvenue à tous, au quotidien Lying In The Gutters, une longue course autour de la veille et de la veille. Vous pouvez vous inscrire pour le recevoir par e-mail ici.

Baby Yoda, Yaoyorozu et les 10 histoires les plus lues hier

Bleeding Cool continue de signaler l’arrêt de l’industrie de la bande dessinée, avec plus de notre préféré Baby Yoda, Yaoyorozu et des changements dans Diamond Comics. Tenez-vous avec votre Daily LITG.

Funko annonce plus de vinyles Baby Yoda et The Mandalorian Pop My Hero Academia Yaoyorozu obtient sa propre statue de Bellfine Jay et Silent Bob Mall Brawl seront publiés la semaine prochaine Comment Barack Obama a écrit une bande dessinée Batman avec Jim Lee, en vente chez Walmart Good Eats: Reloaded Review: Alton Brown augmente les enjeux des steaks Grande première apparition à ne pas manquer dans Buffy contre les vampires # 14 Funko dévoile les glams officiels de Back to the Future Pops Scott Lobdell – Red Hood et The Outlaws se terminent par le n ° 50? Ubisoft publie la liste des chansons « Just Dance 2020 » Nouvel éditeur de bandes dessinées de Mitch et Elizabeth Breitweiser, dans Walmart

Catwoman de Yanock Paquette et les 5 histoires les plus lues il y a un an

Le regard de la Catwoman de Yanick Paquette Avengers Punch Up, Justice League Punch Down L’année du méchant de DC mène à une prise de contrôle hostile en novembre 2019 Un autre candidat pour The Secret Six? Donner aux Avengers: le crédit de fin de partie où il est dû (Spoilers)

Événements de bande dessinée se déroulant aujourd’hui

Il y aurait également eu des signatures, des apparitions, des symposiums, toutes sortes d’événements liés à la bande dessinée. Mais quelques-uns sont allés en ligne, et voici certains se produisent encore aujourd’hui, sur le Daily LITG.

Skybound Comics Vault Livestream 4, Skybound Entertainment, 16h-17h.

Titan Comics Facebook Live, Dallas, Texas 14h-16h.

EN DIRECT Club de dessin animé et de bande dessinée avec Marc fait des bandes dessinées, à 14 h 00 BST.

Pistoia Non Solo Comics OnLIVE con SLAPS and BEANS, 19h-20h, UTC + 02

Comics World Live 25% de rabais sur la vente de romans graphiques, Chambersburg, Pennsylvanie, 18 h HE

Parler de bandes dessinées avec Ty & Brandon, Austin Books & Comics Austin, Texas 18h-19h CT.

Comics X Brescia, Comics League of Brixia, Brescia 16h30 UTC + 2.

Anniversaires de l’industrie de la bande dessinée, aujourd’hui

Il n’y a peut-être pas beaucoup d’ambiance de fête en ce moment. Ou s’il y en a, la police viendra vous arrêter. Mais les gens de la bande dessinée vieillissent toujours et célèbrent toujours cette date spéciale.

Alex Niño, 79, artiste pour Warren et Heavy Metal Magazine, toujours auto-édité.

79, artiste pour Warren et Heavy Metal Magazine, toujours auto-édité. Phil Foglio , 63 ans, créateur de Buck Godot.

, 63 ans, créateur de Buck Godot. Vente Tim , 63 ans, artiste sur Batman: The Long Halloween, Batman: Dark Victory, Superman pour toutes les saisons, Catwoman: When in Rome, Daredevil: Yellow, Spider-Man: Blue, Hulk: Grey, Captain America: White avec Jeph Loeb.

, 63 ans, artiste sur Batman: The Long Halloween, Batman: Dark Victory, Superman pour toutes les saisons, Catwoman: When in Rome, Daredevil: Yellow, Spider-Man: Blue, Hulk: Grey, Captain America: White avec Mike Anderson , 48, de Roulé et dit.

, 48, de Roulé et dit. Matt Silady, écrivain / artiste de The Homeless Channel et le président du programme d’études supérieures du MBA en Californie du Collège des arts.

écrivain / artiste de The Homeless Channel et le président du programme d’études supérieures du MBA en Californie du Collège des arts. Marco M. Lupoi, Directeur de publication chez Panini SpA, ancien directeur éditorial chez Marvel Comics Italia SrL, ancien rédacteur en chef chez EDIZIONI STAR COMICS SRL

Directeur de publication chez Panini SpA, ancien directeur éditorial chez Marvel Comics Italia SrL, ancien rédacteur en chef chez EDIZIONI STAR COMICS SRL Glenn Møane, co-créateur de Outré.

co-créateur de Outré. Mark Bourne , ancien éditeur de Marvel et Malibu.

, ancien éditeur de Marvel et Malibu. Michael L. Peters, artiste sur Unbound, Heavy Metal.

artiste sur Unbound, Heavy Metal. Baden James Mellonie, écrivain / éditeur / éditeur chez Eighth Continent Publishing

écrivain / éditeur / éditeur chez Eighth Continent Publishing Mark Walters, Directeur de spectacle au Dallas Comics Show

Directeur de spectacle au Dallas Comics Show John Harris Dunning de Tumulte et Salem Brownstone.

de Tumulte et Salem Brownstone. David Hopkins, écrivain de Karma Incorporated et Emily Edison

