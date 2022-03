Baby Cino, le rappeur américain est décédé, abattu à sa sortie de prison à l’âge de 20 ans

Alors qu’il venait tout juste de sortir d’une prison de Miami, Baby Cino, artiste d’à peine 20 ans, est mort.

Le rappeur, de son vrai nom Timothy Starks, a été libéré du centre correctionnel Turner Guilford Knight en début de semaine (mercredi 16 mars). Il avait été arrêté pour une affaire d’arme à feu plus tôt dans la semaine.

Comme le rapporte le Miami Herald, Baby Cino a été embarqué dans une voiture à sa sortie de prison. Quelques instants plus tard, un tireur dans une autre voiture a visé la voiture dans laquelle se trouvait le rappeur américain.

Selon les témoignages, le tireur a tiré au moins 40 coups de feu sur la voiture. La voiture de Baby Cino a ensuite heurté un mur alors qu’elle circulait sur la Palmetto Expressway. Il aurait subi plusieurs blessures par balle, dont une à la tête.

Le Miami Herald rapporte également que l’ami de Timothy Starks, qui se trouvait dans la voiture avec lui, a été pris en charge dans un hôpital local après avoir également été blessé par balle. Dante’ Collins Banks, 20 ans, a depuis pu quitter l’hôpital.

Miami rapper known as ‘Baby Cino’ murdered on Palmetto, minutes after leaving jail https://t.co/MXDk1qQv3D

— Miami Herald (@MiamiHerald) March 18, 2022