Ayo Davis de ABC nommé EVP, développement créatif et stratégie à Disney Branded Television

La directrice du casting d’ABC, Ayo Davis, a rejoint la nouvelle division Disney Branded Television de Gary Marsh, où elle a été nommée vice-présidente exécutive, développement créatif et stratégie, a annoncé vendredi la société.

Dans son nouveau rôle, Davis supervisera toutes les séries scénarisées et non scénarisées, les films et les émissions spéciales que la division produit pour Disney +, Disney Channel et les autres réseaux de marque Disney relevant de la compétence de la division. Elle dirigera les équipes pour le développement original, la programmation actuelle, la stratégie de contenu, le casting et les relations avec les talents, en rapportant directement à Marsh.

Vétéran de 18 ans chez ABC, Davis occupait auparavant le poste de EVP, talent et casting pour ABC et Disney +.

«La sophistication et le goût d’Ayo élèvent chaque projet qu’elle touche – et son impact sur le paysage télévisuel est au-delà de toute mesure», a déclaré Marsh dans un communiqué. «Alors que nous nous engageons dans la mission d’apporter plus de contenu de classe mondiale aux plates-formes de marque Disney, je ne pouvais pas imaginer un cadre plus parfait avec qui établir un partenariat.»

Davis a ajouté: «C’est une période de croissance passionnante et incroyable pour Disney Branded Television. Je suis honoré de travailler avec Gary et son équipe exceptionnelle pour tirer parti d’un solide héritage de la narration pour créer une programmation attrayante pour les générations de téléspectateurs à venir.

Marsh, ancien président de Disney Channel, a été nommé président et directeur de la création de Disney Branded Television lors de la réorganisation par Peter Rice des opérations de télévision et de streaming de Disney plus tôt cette semaine.