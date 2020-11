Ayez toujours le dernier iPhone avec la promesse de mise à niveau annuelle de Vodafone

Nous pouvons gagner une commission si vous effectuez un achat à partir des liens sur cette page.

Cette histoire est sponsorisée par Vodafone UK.

La technologie évolue rapidement dans le monde d’aujourd’hui. Si vous faites partie des personnes qui veulent toujours surfer sur la vague de la technologie de pointe, avoir un téléphone vieux d’un an peut vous sembler choquant. C’est pourquoi Vodafone vous soutient avec des mises à niveau de reprise annuelles, sans frais de mise à niveau anticipée pour vous enliser!

Achetez le dernier iPhone de Vodafone – iPhone 11, iPhone 11 Pro ou iPhone SE – avec des versements mensuels sur un contrat de 2 ans. Une fois vos 12 premiers mois écoulés, vérifiez si le dernier et meilleur iPhone est quelque chose que vous désirez. Si tel est le cas, retournez votre ancien téléphone (en état de marche, pas d’écran cassé ni de boîtier arrière) et récupérez la dernière version avec un contrat renouvelé de 2 ans.

Avec la promesse de mise à niveau annuelle de Vodafone, vous pouvez toujours avoir le dernier iPhone, sans attendre la fin de votre contrat ou vous demander quoi faire avec l’ancien téléphone.

Normalement, si vous vouliez faire cela avant la fin de vos 24 mois d’origine, vous deviez des « frais de mise à niveau anticipée ». Avec l’offre actuelle, Vodafone annule ces frais pour tous ses combinés éligibles Vodafone Pay Monthly.

La seule chose que vous devez payer lors de la mise à niveau est le coût initial du nouveau téléphone (s’il y en a un) et les frais mensuels de votre nouveau forfait.

Vers quels téléphones et forfaits puis-je passer?

Lorsque vous renouvelez votre contrat et votre appareil, la seule règle qui s’applique est que vous choisissez un contrat et un téléphone dont le coût est égal ou supérieur à celui de votre forfait actuel et de votre téléphone payant mensuel.

Si vous n’avez pas envie de passer à l’appareil le plus récent, tout va bien. Votre contrat de 24 mois se poursuit régulièrement.