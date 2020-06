Ayesha Curry sort avec quelqu’un? OMS? Voici tous les détails que vous devez savoir !!

Chaque fin gourmet sait dans son cœur que la bonne nourriture apporte le bonheur et l’amour en même temps, y compris moi!. Voir ces délices et ne pas baver dessus serait un péché. Et nous ne pouvons pas nous empêcher de convenir, la même chose peut être dite pour le curry Ayesha. Cuisinière célèbre, personnalité de la télévision de profession, elle a la passion de créer des plats spectaculaires et a transformé son amour pour la nourriture en une profession.

Même en accueillant son émission de télévision « Ayesha Homemade » qui est très populaire parmi de nombreux chefs et personnes qui veulent créer leur style de cuisine et de plat. Ce qui a commencé comme créer un simple repas sur YouTube a très bien porté ses fruits pour Ayesha et sa passion. Et ce n’est pas un secret qu’un chemin vers le cœur d’un homme passe par son estomac. Et a une chaîne de relations dans sa vie. Lisez la suite pour en savoir plus sur la vie amoureuse d’Ayesha et l’homme avec qui elle sort!

La carrière d’Ayesha Curry en tant que blog culinaire.

Ayant un don pour la cuisine, elle a commencé sa chaîne de cuisine et son blog culinaire après son mariage. Très jeune, elle aimait cuisiner. Elle a lentement expérimenté sa cuisine et maintenant elle anime une série télévisée «Ayesha’s Homemade». Et une énorme base de fans de 7,3 millions de followers sur Instagram. Et est toujours populaire parmi les gourmets.

Ayesha Curry sort avec quelqu’un actuellement?

Selon nos connaissances actuellement, elle ne semble pas sortir avec quelqu’un en ce moment. Et elle est très discrète sur sa vie personnelle et n’aime pas trop en révéler. Et on ignore actuellement si elle sort avec quelqu’un ou non. Elle est dévouée à sa carrière de blogueuse culinaire et les rencontres ne sont plus dans les charts de la personnalité de la télévision à partir de maintenant.

Son Instagram révèle son amour.

Basé sur les publications d’elle sur les réseaux sociaux Instagram. Elle est heureusement mariée à Stephen Curry, qui est un joueur de la NBA et son amour d’enfance. Ils se sont mariés ensemble le 30 juillet 2011 et sont toujours ensemble et profitent de leur vie conjugale. Elle a trois enfants, deux filles et un fils. Elle poste fréquemment sur ses enfants et son mari sur son Instagram et est heureuse de savoir où ils se trouvent en ce moment.