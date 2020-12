Axel Witsel et son développement au Borussia Dortmund: le Witsel original s’est estompé

Axel Witsel est devenu le cœur du milieu de terrain du BVB immédiatement après son déménagement au Borussia Dortmund à l’été 2018. Cependant, le Belge n’a pas pu s’appuyer sur son premier semestre grandiose et maintenant il ralentit trop souvent.

Le calendrier cadre laisse un club en usage constant comme le Borussia Dortmund très peu de répit. Devoir jouer presque tous les trois jours est tout aussi difficile que de devoir passer la plus courte pause hivernale de l’histoire de la Bundesliga en quelques semaines. Il ne reste presque plus de temps dans cette pandémie.

Mais d’une manière ou d’une autre chez BVB – et bien sûr pas seulement là-bas – ils doivent également pousser la planification pour la saison à venir. Axel Witsel en fera certainement partie. Son contrat expirera en 2022, vous pourriez donc jouer à plusieurs jeux d’esprit: Witsel devrait-il rester et prolonger son contrat? Aimeriez-vous gagner de l’argent avec lui une dernière fois cet été? Ou allez-vous dans la saison à venir sans résultat préliminaire?

La semaine dernière, un rapport suggérait la Image de sportque les responsables de BVB ne sont pas entièrement concluants, entre autres, avec le personnel de Witsel. On disait que le Belge pourrait rester s’il stabilisait sa performance.

Si vous regardez les performances de Witsel depuis qu’il a déménagé à Dortmund en 2018, les Westphaliens ont payé 20 millions d’euros pour le joueur de 30 ans, alors il est tout à fait compréhensible que les supérieurs du club soient un peu perplexes. Le Witsel original s’est estompé.

Witsel, Choupo-Moting, de Gea and Co.: Les plus gros incidents de transfert le jour de la date limite 1/21 Hier, lundi était « Deadline Day »: le dernier jour de la période de transfert, tout ne se passe pas toujours bien – et cette fois non plus, d’ailleurs. SPOX montre les plus gros incidents de transfert ces dernières années. 2/21 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: À 18h12, le fax du 1. FC Köln est arrivé à la DFB pour sceller le transfert de l’attaquant du HSV vers la ville cathédrale en 2011 – deux tentatives pour l’envoyer avaient échoué. © imago images / Ulmer / Cremer 21/03 La DFB a annoncé: « Nous ne pouvons rien faire pour les problèmes techniques. » Le FC a répliqué en la personne du directeur général Horstmann: « Mais nous non plus. » Le changement a échoué, Choupo-Moting est resté avec HSV. © imago images / Look russe 21/04 AXEL WITSEL: L’actuel résident de Dortmund avait déjà passé le contrôle médical à la Juventus Turin, l’employeur (toujours) Zenit St. Petersburg cherchait un successeur et ne trouvait tout simplement rien. © imago images / Pro Shots 5/21 Witsel avait déjà attendu 13 heures dans une chambre d’hôtel à Turin pour que le contrat final soit signé. Lorsque l’approbation de la Russie est arrivée, Turin n’était plus en mesure de soumettre les documents à temps. 21/06 KEVIN GROSSKREUTZ: Le passage du vétéran du BVB à Galatasaray s’est vraiment mal passé. Le transfert a menacé d’échouer complètement à l’été 2015 en raison d’une erreur formelle avant de finalement fonctionner. © imago images / Hartenfelser 21/07 Le problème: il n’y avait pas de signature sur le contrat, donc le milieu de terrain n’a pas pu être utilisé lors du tour préliminaire. Après la fin de l’interdiction, Grosskreutz a eu le mal du pays et a déménagé à Stuttgart. © imago images / Geisser 8/21 SEKOU SANOGO: L’Ivoirien devrait passer des Young Boys Bern au HSV début 2016. Cependant, la première division suisse a raté l’envoi de tous les documents nécessaires à temps. 21/09 « Nous nous sommes mis d’accord sur l’accord de prêt. Malheureusement, nous avons reçu les documents nécessaires de Berne après 18 heures. Je suis désolé pour le joueur », a déclaré le directeur sportif du HSV Peter Knäbel. 21/10 DAVID DE GEA: Le transfert du gardien de but de Manchester United au Real Madrid à l’été 2015 avait déjà été décidé. Le royal voulait payer 30 millions d’euros pour le natif de Madrid. © imago images / Sportimage 11/21 Le Real a envoyé les documents à l’association espagnole avec 28 minutes de retard. Au lieu de cela, de Gea l’a prolongé de quatre ans et compte maintenant 408 matchs à son actif pour les Red Devils. © imago images / Fotoarena 12/21 FELIPE ANDERSON: Dans le cas du Brésilien également, un télécopieur défectueux a contrecarré le transfert prévu du FC Santos vers la Lazio Rome. Les Romains voulaient transférer 7,5 millions au début de 2013. © imago images / Sportimage 13/21 Cependant, ce n’était qu’une question de temps: six mois plus tard, le passage de l’international brésilien U-20 à la Ville éternelle était finalisé. Aujourd’hui, il joue pour West Ham. © imago images / Colorsport 14/21 PETER ODEMWINGIE: Panne légendaire! L’attaquant a conduit sa voiture au club des Queens Park Rangers en 2013 pour finaliser le transfert de West Bromwich Albion. © imago images / Sportimage 15/21 Son manager a quant à lui eu d’autres idées et a abandonné le changement sans plus tarder. Alors le Nigérian a reculé. « C’était si proche que QPR avait même préparé une chemise avec mon nom dessus », at-il dit plus tard. © imago images / ZUMA Press 16/21 ADRIEN SILVA: 14 secondes peuvent parfois signifier le monde, comme dans le cas du milieu de terrain, qui a été transféré du Sporting Lisbonne à Leicester City en 2017 pour 25 millions d’euros. © imago images / ZUMA Press 17/21 Quelques secondes de retard seulement, les documents d’éligibilité de Silva à jouer ont été soumis à la FA, l’association est restée dure, le joueur de 31 ans n’a été autorisé à faire ses débuts pour les Foxes qu’en janvier 2018. © imago images / Sportimage 18/21 MOUSSA SISSOKO: Everton FC ou Tottenham Hotspur – telle était la question qui hantait les Français après l’Euro 2016. Les Toffees voulaient fouiller profondément dans leurs poches et avaient déjà envoyé un avion privé à Sissoko. © imago images / Action Plus 19/21 Le choc a suivi: le dernier jour de la période de transfert, le milieu de terrain central s’est décidé pour les Spurs, le jet privé a été autorisé à rentrer et Tottenham a transféré 35 millions d’euros à Newcastle. © imago images / eu-images 20/21 SHINJI KAGAWA: La deuxième ère des Japonais au BVB s’est terminée en 2019, en janvier, Hanovre 96 était l’une des parties intéressées. Cependant, la communication entre le manager Heldt et le patron du club Kind a échoué. © imago images / Seskim Photo 21/21 Lorsque la ligne téléphonique était en place et que Hanovre et Dortmund étaient parvenus à un accord fondamental, Kagawa était déjà dans un avion privé pour Istanbul, où il a joué en prêt pour Besiktas pendant les six prochains mois.

Axel Witsel a fait faillite avec BVB

À l’été d’il y a deux ans, c’était la pièce maîtresse de Dortmund au milieu de terrain pendant plusieurs mois. Witsel a immédiatement impressionné par son grand calme sur le ballon et ses forces prononcées pour affirmer le ballon. Ce sont ces compétences qui n’ont jamais laissé le jeu BVB devenir mouvementé. Witsel était responsable de l’équilibre de l’équipe et jouait parfois comme un vieil international qui, avec toute son expérience, ressemblait à une figure paternelle pour les jeunes autour de lui.

Ce fut notamment le cas dans les six premiers mois du mandat de Lucien Favre, lorsque le Borussia se précipita vers le championnat d’automne et tenait tous les atouts en main. Ensuite, la troupe Favre a raté le titre, les réalisations de Witsel devenant plus moyennes et son influence moins. C’est un peu exagéré, mais Witsel n’a jamais pu s’appuyer sur cette première moitié de saison depuis lors.

Ce n’est bien sûr pas une tragédie en soi, car pendant la pré-saison également, Witsel a réalisé de bonnes et très bonnes performances dans certains matchs. Cependant, le statut de leader de la conduite, qui, après une longue recherche, croyait finalement être trouvé dans l’équipe de Dortmund, s’effondrait de plus en plus. Witsel a fait faillite lorsque BVB a reçu ses applaudissements à Munich ou a montré un visage encore inexplicable à ce jour avec les candidats à la relégation.

Witsel ralentit trop souvent chez BVB

Le changement entre la première et la deuxième saison de Witsel est également prouvé par des valeurs statistiques: le pourcentage de duels gagnés a chuté, le nombre de contacts avec le ballon a chuté, il a couru en moyenne un kilomètre de moins par match et a fait des courses moins intenses.

Le joueur national à 110 reprises reste loin devant en termes de taux de réussite, qu’il glisse rarement en dessous de la barre des 90%. Cependant, c’est la qualité des passes qui a baissé à Witsel. Trop souvent, surtout face aux nombreux adversaires du BVB bas, on constate qu’il manque la netteté de passe et la vitesse de balle nécessaires dans les combinaisons vers l’offensive.

Witsel ralentit le rythme s’il passe le ballon trop lentement ou, dans la plupart des cas, se limite à de simples passes croisées. Ensuite, les adversaires peuvent courir dans des espaces ouverts ou se former de manière compacte afin qu’ils ne se posent pas en premier lieu. Le ballon profond, joué avec risque, est rarement vu à Witsel.

© imago images / Jürgen fromme / firo Sportphoto

Les concurrents de Witsel ont récemment été en meilleure forme

Quelque chose de similaire a été observé samedi, par exemple, lors de la défaite embarrassante à domicile contre le 1. FC Köln. Witsel, aux côtés duquel Emre Can a donné le deuxième six, a souvent ramassé les balles profondément et n’a ainsi augmenté que la distance au département offensif. Aucun des deux n’a été en mesure d’établir la connexion avec le front ainsi que les partenaires de six hommes Jude Bellingham et Mahmoud Dahoud l’ont récemment fait.

En attendant, vous ne vous inquiéteriez plus autant qu’avant si Favre tournait et se passait de Witsel dans les onze de départ. Mais cela n’arrive presque jamais, les Suisses continuent d’être un grand partisan du Belge. Ce n’est en aucun cas comme si Witsel ne pouvait plus aider le Borussia. Mais la concurrence pour lui a augmenté. Même Bellingham, Dahoud et Thomas Delaney ont semblé plus forts, plus frais et plus influents sur le jeu lors de leurs apparitions dans la séquence de victoires des dernières semaines.

Depuis quelques mois maintenant, vous n’avez pas eu l’impression que Witsel pourrait redevenir le joueur de son premier semestre à Dortmund. Pour obtenir un nouveau contrat, il n’est probablement pas obligé non plus. Mais il faut certainement un pas en avant pour lui donner un nouveau contrat en toute conscience à l’âge de 32 ans.

Axel Witsel: un aperçu de ses missions pour BVB